تشافي معلقاً على أزمة " ألفيس": أنا مصدوم

عبر تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، اليوم السبت 21/1/2023م، عن صدمته بخبر اعتقال وسجن زميله السابق في نادي برشلونة داني ألفيس.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة خيتافي في الدوري الاسباني غداً الأحد: "من الصعب التعليق على مثل هذا الوضع. متفاجئ ومصدوم، والعدالة ستقول كلمتها، ولا يمكنني التعليق".

وكان ألفيس، ألقي القبض عليه من قبل شرطة برشلونة، وبعد الإدلاء بأقواله، تم إيداعه السجن بتهمه الاعتداء الجنسي، على الأرجح، بحق امرأة في حمام داخل ملهى ليلي بنفس المدينة يوم 30 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وحول مواجهة خيتافي، أكد تشافي هيرنانديز جاهزية فريقه لخوض مواجهة خيتافي، مضيفاً " خيتافي يعمل بشكل جيد دفاعيًا، وعادة يلعب بـ5 لاعبين في الخلف، وهو فريق صعب، ويجب أن نهاجم في المساحات، ونأمل في حصد النقاط الثلاث التي ستكون مهمة للغاية".

وأضاف: "ممفيس ديباي طالب الرحيل، وكان لديه عرض من أتلتيكو مدريد، وطلب مني المغادرة حيث لم يكن مرتاحًا، وخرجنا جميعًا فائزين، وإذا استطعنا تقوية الفريق سيكون أفضل، وإذا لم يحدث فلا مشكلة".

وضمن منافسات الجولة 18 من الليجا، والتي تقام بمعقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو"، يواجه برشلونة غريمه لحساب الجولة خيتافي وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة صدارة الدوري الاسباني الممتاز 2023/2022، والذي صدارته بـ41 نقطة.