التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة، يحتضن ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية المباراة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي في إطار افتتاح الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت فلسطين والسعودية، عصر اليوم السبت الموافق 21-1-2023، إذ يبحث جمهور كرة القدم عن أهم اركان مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، وهو التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة المهمة.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي ستطلعون عليها على "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ليفربول يعيش موسما سيئاً مقارنة بالسنوات القليلة الماضية التي حصد فيها دوري أبطال أوروبا لمرة واحدة ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر خمس سنوات، حيث يحتل الآن المركز التاسع برصيد 28 نقطة، وهو ترتيب يبعده عن الأربعة الكبار الذين يتأهلون مباشرة لخوض دوري أبطال أوروبا، ولأهمية المباراة فمن المتوقع أن يدخل مدرب ليفربول يورجن كلوب المباراة بالتشكيل الآتي، سيعتمد في حراسة المرمى: أليسون بيكر، وسيعتمد في خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتيه – ترينت ألكسندر أرنولد، بينما يعتمد في خط الوسط على، فابينيو – هارفي إليوت – تياجو ألكانتارا، أما في قيادة خط الهجوم: داروين نونييز – كودي جاكبو – محمد صلاح.

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تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول اليوم

تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول اليوم، تشيلسي بقيادة المدرب جراهام بوتر لا يعيش فترة جيدة، فهو الآن يحتل عاشر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة فقط، وهو مركز بعيد عن التأهل لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذلك يرغب المدرب الإنجليزي على مصالحة جماهيره والاقتراب من المربع الذهب خاصة بعد التعاقد مع لاعبين مميزين، وقد تكون تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول، حراسة المرمى: كيبا ، خط الدفاع: ليويس هال – تياجو سيلفا – بينوا بادياشيل – تريفوه شالوباه، خط الوسط: جورجينيو –كوفاسيتش –جالاجير، خط الهجوم: ماونت –زياش –أوباميانج.

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي

معلق مباراة ليفربول وتشيلسي، إذ من المقرر أن يتولى المعلق الرياضي السعودي الشهير ذات الصوت الجميل والمشوق حسن العيدروس مهمة التعليق على مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت الموافق 21 يناير 2023.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بتوقيت القاهرة

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بتوقيت القاهرة، ويتساءل جمهور كرة القدم عن، ميعاد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم بتوقيت القاهرة، فمن المقرر أن تنطلق المباراة التي يستضيفها ملعب آنفيلد بين ليفربول وتشيلسي، في تمام الساعة الثانية والنصف من عصر اليوم السبت الموافق 21-1-2023 بتوقيت جمهورية مصر العربية.

مباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت السعودية

مباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت السعودية، يسافر فريق تشيلسي لمقابلة نظيره ليفربول على ملعب آنفيلد، في تمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم السبت 21 يناير 2023، بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت الامارات العربية المتحدة، الثانية والنصف بتوقيت القدس المحتلة.