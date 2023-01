التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة، يحتضن ملعب آنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية المباراة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي في إطار افتتاح الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت فلسطين والسعودية، عصر اليوم السبت الموافق 21-1-2023، إذ يبحث جمهور كرة القدم عن أهم اركان مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم، وهو التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة المهمة.

تشكيلة ليفربول ضد تشيلسي ستطلعون عليها على "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ليفربول يعيش موسما سيئاً مقارنة بالسنوات القليلة الماضية التي حصد فيها دوري أبطال أوروبا لمرة واحدة ووصيف بطل دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر خمس سنوات، حيث يحتل الآن المركز التاسع برصيد 28 نقطة، وهو ترتيب يبعده عن الأربعة الكبار الذين يتأهلون مباشرة لخوض دوري أبطال أوروبا، ولأهمية المباراة فمن المتوقع أن يدخل مدرب ليفربول يورجن كلوب المباراة بالتشكيل الآتي، سيعتمد في حراسة المرمى: أليسون بيكر، وسيعتمد في خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتيه – ترينت ألكسندر أرنولد، بينما يعتمد في خط الوسط على، فابينيو – هارفي إليوت – تياجو ألكانتارا، أما في قيادة خط الهجوم: داروين نونييز – كودي جاكبو – محمد صلاح.

Incredible, @MoSalah 😱 A big win against Chelsea back in 2019 ⏪ #LIVCHE pic.twitter.com/LuLYLZlJDa

طالع أيضا.. تشكيل الأهلي ضد الزمالك اليوم

تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول اليوم، تشيلسي بقيادة المدرب جراهام بوتر لا يعيش فترة جيدة، فهو الآن يحتل عاشر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة فقط، وهو مركز بعيد عن التأهل لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذلك يرغب المدرب الإنجليزي على مصالحة جماهيره والاقتراب من المربع الذهب خاصة بعد التعاقد مع لاعبين مميزين، وقد تكون تشكيلة تشيلسي ضد ليفربول، حراسة المرمى: كيبا ، خط الدفاع: ليويس هال – تياجو سيلفا – بينوا بادياشيل – تريفوه شالوباه، خط الوسط: جورجينيو –كوفاسيتش –جالاجير، خط الهجوم: ماونت –زياش –أوباميانج.

Back in @premierleague action at Anfield 🏟️



UP THE REDS! 💪🔴#LIVCHE | #WalkOn pic.twitter.com/jPJXiSxKdS