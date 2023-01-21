تشكيل الأهلي ضد الزمالك اليوم، يحتضن ملعب استاد القاهرة الدولي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الـ 8:30 مساء اليوم السبت 21 يناير 2023، ضمن مباراة الذهاب في إطار الأسبوع الـ 14 من عمر الدوري المصري الممتاز، حيث يتأهب المصريون لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك اليوم، لذا قبل الخوض في تفاصيل المباراة، سينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ، تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك اليوم في الدوري المصري الممتاز 2022-2023، إذ من المقرر أن يعتمد مدرب الأهلي على التشكيل التالي في مواجهو الزمالك اليوم، ففي حراسة المرمى محمد الشناوى وفي خط الدفاع محمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلى معلول ومحمد هانى، وفي خط الوسط، وأليو ديانج ومروان عطية وأحمد عبدالقادر، أما في المقدمة، مجدى أفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي، نجوم الزمالك التي حصدت نتائج جيدة في الآونة الأخيرة، أهمها الفشل في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الاقصاء من نظيره بيراميدز، ترغب في الصلح مع الجماهير من خلال الفوز على الغريم التقليدي الأزلي الأهلي، لذلك سيخوض الفريقان مباراة من العيار الثقيل، سيكون الفوز بمثابة عهد جديد لنادي الزمالك، حيث من المتوقع أن تكون تشكيل الزمالك ضد الأهلي اليوم على النحو التالي:- حراسة المرمى: محمد عواد، وفي خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، أما في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، إمام عاشور، بينما يقود خط الهجوم، مصطفى شلبي، أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري.

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القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم، يترقب جمهور الأهلي والزمالك اليوم حلول الساعة الثامنة والنصف بتوقيت لانطلاق أقوى ديربي على مستوى الوطن العربي، حيث يخوض الأهلي الذي يحرص على الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري حصد النقاط الثلاث، بينما يرغب الزمالك في تحسين نتائج غير الجيدة في الفترة الأخيرة، ومحاولة اللحاق بالأهلي وبيراميدز، لذلك ستكون أنظار جماهير الأهلي والزمالك شاخصة أمام، القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم، وقناة اون تايم سبورت.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي وقارة إفريقيا، يلتقط بين يديه الآن الريموت كونترول لتثبيت قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك، لذا سننشر لكم في نهاية هذه المقالة، تردد قناة أون تايم سبورت الجديد ON Time Sport على النايل سات، جودة البث: HD معامل تصحيح الخطأ: ¾، معدل الترميز: 27500، معامل الاستقطاب: افقي، التردد: 11861.