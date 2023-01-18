مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تدفع مدرب الأخيرة لإجراء تعديلات على التشكيلة

من المقرر ان يخوض نادي الأهلي والزمالك مباراة القمة في الجولة الرابعة عشر المقررة إقامتها في ستاد القاهرة السبت القادم ، وسط تعديلات قام بها المدير الفني على التشكيلة الاساسية لنادي الزمالك جيسفالدوا فيريرا.

تعديلات التي سيجريها المدير الفني فى الخط الخلفى بعودة أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى مع عودة التونسى حمزة المثلوثى لقيادة الجبهة اليمنى ، كما سيعود من أشرف روقا لمصاحبة نبيل دونجا فى منطقة الوسط على أن يعود عمرو السيسى لدكة البدلاء .

التونسى سيف الدين الجزيرى سيقود الجانب الهجومى ومن خلفه يوسف أسامة نبيه فى ظل النقص العددى الذى يشهده الشق الهجومى للفريق .