دراسة تكشف الطريقة المناسبة لإنقاص الوزن

ليس من السهل الجلوس لتناول الطعام في وقت محدد دائمًا، و لا سيما عندما تكون حياة المرء مشغولة، لكن من المهم أن يعرف متى يأكل للتأكد من أن جسده يبقى بصحة جيدة قدر الإمكان. وفقًا لموقع Eat This Not That ، يُظهر البحث العلمي أن توقيت الوجبة يمكن أن يؤثر على أهداف إنقاص الوزن ، خاصةً تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ، مما قد يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

و أظهرت دراسة صغيرة نُشرت في مجلة Clinical Endocrinology and Metabolism أن الأشخاص الذين يتناولون العشاء في الساعة 9 مساءً لديهم مستويات أعلى من السكر في الدم في صباح اليوم التالي، بالإضافة الى اكسدة أقل للدهون، مقارنة بمن تناولوا العشاء في الساعة 6 مساءً.

و وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة Nutrition أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤثر على فقدان الوزن لأن الجسم أقل قدرة على حرق السعرات الحرارية في الليل مقارنة بالنهار.