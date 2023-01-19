سبب وفاة عزيز القزم السعودي، تصدر خبر وفاة اليوتيوبر والكوميدي السعودي عزيز القزم، كافة مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خلال الدقائق الماضية، وخاصة السعودية، كون الكوميدي السعودي عزيز القزم يمتلك شعبية واسعة وكبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها موقع التيك توك و سناب شات، لهذا وضع خبر وفاة الكوميدي السعودي عزيز القزم تساؤلات كثيرة حول سبب وفاة عزيز القزم.

سبب وفاة عزيز الكوميدي السعودي

وأعلن عصر اليوم الخميس 19/1/2023م، وفاة اليوتيوبر والكوميدي السعودي عزيز القزم عن عمر ناهز الـ27عاماً، في أحد المستشفيات السعودية، بعد معاناته مع المرض الذي أصابه منذ ولادته وفقاً لوسائل الإعلام السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي التي نعت اليوتيوبر والكوميدي السعودي عزيز القزم.

واليوتيوبر والكوميدي السعودي عزيز القزم، من مواليد مدينة الرياض السعودية عام 1995م، وينصف من أبرز الشخصيات السعودية الكوميدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع التيك توك الذي يتميز بقصر مقاطعه المصورة الفيديو بخلاف موقع اليوتيوب.

سبب وفاة الكوميدي السعودي عزيز القزم

وحول سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز القزم الملقب بالأسمر، بينت وسائل الإعلام السعودية،أن سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز القزم ، هو معاناته مع مرض نقص الهرمونات الذي أثر بشكل على نمو جسده من ولادته، والذي خضع للعديد من الجراحات لعلاجه، ولكن لم يكتب لكافة محاولات علاج مرضه النجاح، حتي توفاه الله، عصر اليوم الخميس، بعد مكوثه في أحدى مستشفيات المملكة العربية السعودية.





من هو عزيز القزم ويكيبيديا

واشتهر الكوميدي السعودي عزيز القزم بمقاطع الفيديو الكوميدية عبر موقع التيك توك وسناب شات، والتي لاقت اعجاب كبير لدى العديد من المتابعين ورواد هذه المواقع، كون هذه المقاطع تنبع من القلب وفقاً لوصف العديد من رواد هذه المواقع والتعليقات التي تصاحب كافة مقاطع الفيديو الكوميدي السعودي عزيز القزم، ولمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو لعزيز القزم السعودي هنـــــــا

سبب وفاة القزم عزيز الكوميدي السعودي

وفي نهاية مقالنا سبب وفاة عزيز القزم السعودي، الذي خصصه لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نرجو الرحمة والمغفرة للكوميدي السعودي عزيز القزم، ونلفت عنايتكم أن بعض المعلومات رصدناها لكم من بعض المواقع الإخبارية السعودية، ولتاكيد ذلك سنضع لكم مقطع فيديو حول سبب وفاة القزم عزيز الكوميدي السعودي.

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