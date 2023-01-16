فيديو: حقيقة وسبب قرار إعدام الداعية عوض القرني، تصدر خبر إعدام الداعية عوض القرني سعودي الأصل، مواقع التواصل الاجتماعي ورواده خاصة في الخليج وعلى الوجه الخصوص التواصل السعودية، خاصة وأن خبر إعدام الداعية عوض القرني نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في عددها الأخير أمس الأحد، والذي بدء تداوله ونشره صباح اليوم الإثنين.

حقيقة قرار إعدام الداعية عوض القرني

وكون خبر قرار محكمة سعودية إعدام الداعية عوض القرني، أحدث ضجة سنخصص لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن حقيقة خبر إعدام الداعية السعودي عوض القرني كون الخبر لم يصدر عن جهة سعودية رسمية او نشر في موقع حكومي سعودي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة “الغارديان البريطانية حول إعدام الداعية السعودي عوض القرني، إنها اطّلعت على وثائق المحكمة وتفاصيل التهم الموجهة ضد القرني من قبل ابنه ناصر، الذي فرّ العام الماضي من المملكة، ويعيش حالياً في المملكة المتحدة بعد طلبه للحماية.

كلام مؤثر عن الظلم وعاقبته للشيخ عوض القرني (الذي تطالب النيابة العامة في المملكة بإعدامه). #انقذوا_عوض_القرني pic.twitter.com/Je4UDzyXax — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) January 16, 2023

سبب إعدام الداعية عوض القرني

وأضافت الصحيفة حول حقيقة إعدام الداعية عوض القرني، أن التهم الموجه والسبب في اصدار قرار إعدام الداعية عوض القرني، هو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال داخل المملكة، منذ أن تولى الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد.

واعتُقل القرني في سبتمبر من عام 2017، ضمن حملة اعتقالات شملت 20 شخصاً على الأقل، بينهم الداعية البارز، سلمان العودة.





سبب حكم إعدام الداعية عوض القرني

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن من التهم المسببة لقرار إعدام الداعية عوض القرني، هو اعترافه استخدم حساباً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باسمه (awadalqarni)، واستخدمه “في كل فرصة يعبر عن آرائه”.

كما أشارت وثائق المحكمة، إلى أنه “اعترف” بالمشاركة في محادثة على واتساب، واتُهم بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بجماعة الإخوان المسلمين، وفقاً لوثائق حصلت عليها الصحيفة البريطانية.

سبب اعتقال عوض القرني

طالع ايضا: عوض القرني : "يجب أن يمسهم القرح أكثر مما مس إخواننا.. أسيلوا دماء الإسرائيليين في كل مكان

من هو عوض القرني

والداعية عوض القرني، ولد عام 1376 هـ بمحافظة بالقرن ب منطقة عسير السعودية، وحصل على الدكتوراه في الشريعة الإسلامية تخصص الفقه وأصول الفقه وعمل أستاذا بـجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع أبها (سابقاً)

ويعتبر الداعية عوض القرني من أشد خصوم الحداثة والعلمنة في الساحة السعودية ويعد كتابه (الحداثة في ميزان الإسلام) الذي ألفه في سن مبكر، واعتبر فيه أن الحداثة هي مذهب فكري وليس فقط منهج فني أدبي، لتعرف أكثر على السيرة الذاتية للداعية السعودي عوض القرني من خلال الرابط التالي هنـــــــــا

من هو الداعية عوض القرني ويكيبيديا

وفي مقالنا الذي جاء للحديث عن حقيقة وسبب إعدام الداعية السعودي عوض القرني، سنضع لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم السيرة الذاتية للداعية عوض القرني.