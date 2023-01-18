تشكيلة مباراة ميلان وانتر ميلان اليوم والقناة الناقلة، يترقب جمهور كرة القدم الإيطالي بدء انطلاق صافرة مباراة ميلان وانتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023، إذ من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية من مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، على استاد فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، حيث تتكفل قناة اس اس سي الرياضية السعودية، وقناة AD SPORTS 2 HD، بنقل مباراة نهائي السوبر الإيطالي اليوم، بينما يتكفل بالتعليق على المباراة المعلق الرياضي فارس عوض، ومشاري القرني.

تشكيلة ميلان ضد انتر ميلان اليوم

تشكيلة مباراة ميلان وانتر ميلان اليوم والقناة الناقلة، في هذه المقالة التي يحررها فريق التحرير في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سننشر لكم التشكيل المتوقع لميلان ضد انتر ميلان في نهائي السوبر الإيطالي المقرر اقامته اليوم في ارض استاد الملك فهد، إذ يهتم بطل الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في حصد لقب كأس السوبر الإيطالي من بطل النسخة الماضية انتر ميلان، لذا قرر المدير الفني لنادي اي سي ميلان الإيطالي أن يخوض المباراة ضد غريمه في الكرة انتر ميلان بـ ، تشكيلة ميلان ضد انتر ميلان اليوم، تضم هذه الأسماء، ، حراسة المرمى: تاتاروسانو، خط الدفاع: كالابريا، كالولو، توموري، هيرنانديز، خط الوسط: بن ناصر، بوبيجا، سالماكرز، خط الهجوم: دياز، لياو، جيرو.

بذكرياته الجميلة .. وتاريخه الكبير



ديربي وسوبر معاً اليوم ..



ميلان والإنتر وبحث عن تتويج يدعم المعنويات فيما تبقى من الموسم.. pic.twitter.com/fARtlNrmnR — محمد عواد (@mohammedawaad) January 18, 2023

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تشكيلة انتر ميلان ضد ميلان اليوم

تشكيلة مباراة ميلان وانتر ميلان اليوم والقناة الناقلة، وعلى النقيض، يحرص المدير الفني لنادي انتر ميلان الإيطالي للاحتفاظ بقلب كأس السوبر للعام الثاني على التوالي، لذا سيخوض مباراة عنونها التركيز والفوز باللقب، ويتوقع الجمهور الإيطالي أن يشاهد مباراة من العيار الثقيل، لذا يرفق لكم فريق العمل، تشكيلة انتر ميلان ضد ميلان اليوم، للاطلاع على تفاصيل، تشكيلة انتر ميلان ضد ميلان اليوم، أونانا، خط الدفاع: سكرينيار، اتشيربي، باستوني، دراميان، خط الوسط: غاجليارديني، تشالهان اوغلو، مخيتريان، خط الهجوم: ديماركو، مارتينيز، دجيكو.

ديربي فك الاشتباك مع ميلان؟

انزاغي : لا ، انا اعتبره كأساً. لم تنجح جميع الفرق في الوصول الى هنا.

نريد الدفاع عن فوز العام الماضي بكل قوتنا. pic.twitter.com/W9y0bIWhQx — محمد اليعقوب (@grande_inter20) January 18, 2023

القناة الناقلة لمباراة ميلان وانتر ميلان اليوم

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