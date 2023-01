موعد مباراة ميلان وانتر ميلان في السوبر الإيطالي، من جديد يحتضن استاد الملك فهد الدولي مباراة أوروبية نهائية، بعدما احتضن منافسات دوري السوبر الاسباني 2023 الذي توج به نادي برشلونة على حساب ريال مدريد أول أمس الأحد، حيث إن الوجهة الجديدة هي إيطاليا، حيث من المقرر أن تقام مباراة نهائي السوبر الإيطالي بين نادي انتر ميلان وميلان في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 18 يناير 2023، حيث يشارك فريقا انتر ميلان وميلان، بصفة أن ميلان هو بطل الدوري الإيطالي والإنتر بطل كأس إيطاليا، ونظراً لأهمية لجمهور الديربي الإيطالي، فقد تقرر ارفاق، موعد مباراة ميلان وانتر ميلان في السوبر الإيطالي، ضمن هذه المقالة.

القناة الناقلة لنهائي السوبر الإيطالي 2023

موعد مباراة ميلان وانتر ميلان في السوبر الإيطالي، فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سينشر مقالة تتحدث عن تفاصيل ديربي الغضب بين نادي ميلان بطل الدوري الإيطالي 2022، ونظيره التقليدي انتر ميلان بطل كأس ملك إيطاليا لذات العام، وعن القناة الناقلة لنهائي السوبر الإيطالي 2023، التي من المقرر أن ُتقام يوم غد الأربعاء في الأراضي السعودية، تقرر إذاعة نهائي السوبر الإيطالي 2023 على قنوات أبو ظبي الرياضية.

تشكيل ميلان ضد انتر ميلان في نهائي السوبر الإيطالي

موعد مباراة ميلان وانتر ميلان في السوبر الإيطالي، بينما نشرنا عن موعد مباراة ميلان وانتر ميلان في نهائي السوبر الإيطالي، والقناة الناقلة لنهائي السوبر الإيطالي 2023، قررنا أيضا إضافة تشكيل ميلان ضد انتر ميلان في نهائي السوبر الإيطالي، حيث متوقع أن يشاهد جمهور كرة القدم موقع كروية جميلة، لاسيما وأن ميلان الذي حصد 7 ألقاب لكأس السوبر الإيطالي يرغب بتعزيز تفوقه من حيث عدد ألقاب كأس السوبر الإيطالي على انتر ميلان، بينما يحرص انتر ميلان على معادلة غريمه ميلان والفوز بالكأس السابعة، وعن، تشكيل ميلان ضد انتر ميلان في نهائي السوبر الإيطالي، فمن المتوقع أن تكون كالتالي:- في حراسة المرمى، تاتاروشانو، في خط الدفاع، هيرنانديز – توموري – كالولو – كالابريا، في خط الوسط الدفاعي، إسماعيل بن ناصر – تونالي، أما في خط الوسط الهجومي، لياو – دياز – سايليمايكرس، بينما يقود الهجوم، أوليفييه جيرو.

