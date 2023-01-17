ما قصة الفنان احسان الترك ومحمد رمضان، تصدر الفنان المصري احسان الترك مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الأمر الذي وضع عدة تساؤلات من قبل محبي وعشاق الفنان احسان الترك وكذلك رواد مواقع التواصل حول أسباب تصدر احسان الترك المنصات الاجتماعية، وهو ما سنوضح لكم في مقالنا، الذي وضعنه لكم بعد اجراء رصد ومتابعة من قبل فريق العمل للوقوف على سبب تصدر الفنان احسان الترك منصات التواصل والدردشة خاصة في دولة مصر وبلاد الشام والخليج العربي.

ما قصة الفنان احسان الترك ومحمد رمضان

وسبب تصدر اسم الفنان احسان الترك هو إعلانه إفلاسه وبين عفش بيته، نتيجة لظروف اقتصادية ومالية صعبة اثر عدم مشاركته في الأعمال الفنية وقلتها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أحدث حالة من الحزن والتعاطف م الفنان احسان الترك، خاصة رسالته للفنان محمد رمضان قال فيها :" أنت فى مقام ابني وأخويا واشتغلت معاك كتير وأرجوك تفتكرني".

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الفنان احسان الترك ومحمد رمضان

و الفنان احسان الترك هو ممثل مصرى بدأ مشواره الفني مع مطلع الألفية الثانية في أدوار مساعدة. اشترك حتى عام ٢٠١٣ في أكثر من ثلاثين فيلما وأكثر من مائة مسلسل تليفزيوني، ومن أفلامه (سحر العيون، عريس من جهة أمنية، لمح البصر). ومن مسلسلاته (العصيان، لقاء ع الهوا، يتربى فى عزو).

الفنان إحسان الترك ويكيبيديا

كما بدأ الفنان إحسان الترك مشواره الفني في أدوارا مساعدة كرجل أعمال أو مسؤول كبير أو مدير أو طبيب، واشترك حتى عام2013 في أكثر من ثلاثين فيلما وأكثر من مائة مسلسل تليفزيوني

كما دخل الفنان إحسان الترك السينما عن طريق الصدفة، عندما تقدم للتمثيل في أحد الأفلام فتعرّف على ممثلين في الوسط الفني، وكان أول ظهور له فكان في إعلان لشركة أدوات منزلية

من هو إحسان الترك

وبالتزامن مع ذلك، وهو الأمر الذي جعل من اسم الفنان إحسان الترك ترند عبر مواقع التواصل ، هو أعلن النجم محمد رمضان، انضمام الفنان الكبير إحسان الترك، إلى فريق عمل مسلسله الجديد "جعفر العمدة".

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، نشر محمد رمضان عددًا من الصور جمعته مع الفنان إحسان الترك، وعلق عليها :"الفنان القدير إحسان الترك نورت مسلسل جعفر العمدة".

الفنان احسان الترك

والفنان إحسان الترك حصل على منصب سفير النوايا الحسنة في أمريكا، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة نيوكاسل في انجلترا.