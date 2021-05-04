الفنان المصري محمد رمضان يوجه رسالة إلى أهالي قطاع غزة..فما هي ؟؟

وجه الفنان المصري محمد رمضان، أمس الأثنين، رسالة إلى اهالي قطاع غزة مطالبا فيها إياهم باستكمال باقي حلقات مسلسله موسى بعد حالة الغضب على وصف القطاع انه وكر للمخدرات.

واثار مسلسل موسى الذي يلعب دور بطولته الفنان المصري محمد رمضان غضب الشعب الفلسطيني عامة واهالي قطاع غزة خاصة بعد نشر مقاطع تصف قطاع غزة انه وكر للمخدرات والفساد.

فقد أثار مقطع للمصري رمضان الغضب في مسلسله بعد أن قبل مهمة "المعلم وهبة" للسفر إلى غزة من أجل تهريب المخدرات إلى داخل مصر.

ونشر الفنان المصري محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على مواقع التوصل الاجتماعي" فيس بوك"، قائلا:" اطلب مشاهدة باقي المسلسل قبل التهديد و زرع الفتنة بيني وبين اهل غزة الكرام".

وأضاف "في احداث العمل عندما اصيب موسى قاموا بعلاجه و رعايته وهو ليس تاجر مخدرات بل تعلم في غزة التجارة الشريفة وقاموا بمساعدته معنوياً ومادياً نظراً للأخوة العربية حتى اصبح رجل اعمال ناجح وللعلم الاحداث عام ١٩٤٣".

وموسى هو مسلسل تلفزيوني مصري من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وبطولة محمد رمضان وسمية الخشاب ورياض الخولي وسيد رجب.

وتدور أحداث المُسلسل في الخمسينات مُرورًا بالستينات، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسؤولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والانتقال إلى القاهرة، ويعجب بفتاة فرنسية.

وعانى محمد رمضان من أزمات عديدة خلال الأيام الماضية، كان أبرزها تطبيعه مع الكيان الصهيوني بعد أن تصور مع شخصيات "إسرائيلية".