مختصون يوصون بتخفيف دواء الاكتئاب لهذا السبب..!؟

حذر مختصون، من تناول جرعات مضادات الاكتئاب وتخفيف الجرعات للسيطرة على أعراض الانسحاب.

وأوصى معهد جودة الرعاية البريطاني، لضرورة تخفيف جرعات مضادات الاكتئاب على مراحل وبمساعدة الطبيب.

وأوضحت المعهد، إن التخفيف يساهم في السيطرة على أعراض الانسحاب التي يمكن أن تحدث بسبب الأدوية.

ونشر المعهد معلومات توضح كيفية تحسين خدمات الرعاية في مجال الصحة النفسية في إنجلترا وويلز.

ووفق لجنة من المعهد الطبي، فإن خدمات الرعاية الاجتماعية يجب أن تتفق مع المرضى على خطة العلاج المناسبة، بعد تقييم الحالة المرضية وهل يناسبها التوقف عن تناول أدوية، وما هي الفترة الزمنية اللازمة للانسحاب.