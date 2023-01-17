تشكيلة الأهلي أمام سموحة اليوم في كأس مصر، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة العاصمة المصرية، يلتقي الأهلي المصري نظيره في نصف نهائي بطولة كأس مصر2022/2023م، وعينه على تحقيق الفوز والوصول إلى نهائي كأس مصر، ومواجهة بيراميدز الذي حجز بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي بعد تخطي عقبة الزمالك بركلات الترجيح، وكون مباراة الأهلي وسموحة تحظى بأهمية كبيرة، سنضع لكم في هذه المقالة تشكيلة الأهلي اليوم أمام سموحة.

تشكيلة الأهلي اليوم

وكون مباراة الأهلي وسموحة تحظى بأهمية كبيرة وعميقة، يبحث جماهير وعشاق المارد الأحمر عن التشكيل المتوقع لكلا الفريقين لهذه المباراة الحاسمة، المقامة على أرض ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

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وستكون تشكيلة الأهلي أمام سموحة والمباراة معروضة بشكل عام عبر قناة ON Time Sports 1 HD بتعليق محمد الكواليني، عند الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة (6)، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة الأهلي أمام سموحة

وقد جاءت تشكيلة الأهلي أمام سموحة، وفقاً لما أعلن عنه مدرب نادي الأهلي المصري أمام سموحة في مباراة نصف نهائي كأس مصر 2023/2023م على النحو التالي :في حراسة المرمى: محمد الشناوي، أما خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، فيما سيكون في خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، أحمد عبدالقادر، أما خط الهجوم: برونو سافيو، محمد شريف





تشكيلة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: برونو سافيو، محمد شريف

تشكيلة الأهلي ضد سموحة

وقناة أون تايم سبورتس المصرية ستتولى عرض مباراة الأهلي وسموحة، في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها الثلاثاء 17 يناير 2023 عند السادسة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، لذلك وضمن مقالنا تشكيلة الأهلي أمام سموحة اليوم في كأس مصر، سنرفق لكم تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر 2023/2022 هنــــــا

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