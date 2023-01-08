من هو مروان عطية صفقة نادي الأهلي الجديدة.. مروان عطية ويكيبيديا، انتشر خبر انتقال اللاعب مروان عطية من نادي الاتحاد الاسكندري إلى نادي الأهلي المصري بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي سواء المهتمة في كرة القدم أو في الرياضة بشكل عام، وحتى عبر المواقع الإخبارية المصرية، لاسيما وأن هذه الصفقة أثارت تساؤلات عدة، ومناكفات بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين، حيث خرج رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بعدة تصريحات مثيرة للجدل بعد تأكيد انتقال اللعب مروان عطية للنادي الأهلي، وهو كان سببا يدعي عشاق النادي الأهلي للبحث عن، مروان عطية ويكيبيديا، وكذلك السؤال عن، من هو مروان عطية.

أخبار اللاعب مروان عطية

رئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور، من هو مروان عطية صفقة نادي الأهلي الجديدة.. مروان عطية ويكيبيديا، خرج بتصريحات عدة يهاجم فيها بشدة وبقوة رئيس نادي الاتحاد الاسكندر علي محمد مصيلحي، بسبب انتقال النجم مروان عطية إلى نادي الأهلي، ولم يكمل تعاقده مع غريمه التقليدي الزمالك، وهو ما دعا الناس للبحث عن أخبار اللاعب مروان عطية، وكيف انتقال مروان عطية للأهلي المصري، حيث يضعكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، في تفاصيل، أخبار اللاعب مروان عطية، وتفاصيل صفقة نادي الأهلي المصري مروان عطية.

لاعب الأهلي الجديد مروان عطية خط وسط الأتحاد السكندري pic.twitter.com/aznarWBCiR — Moustafa Ahmad 🦅 (@M0ustfaaa) January 7, 2023

مروان عطية السيرة الذاتية

من هو مروان عطية لاعب الأهلي الجديد، سؤال يراود عشاق النادي الأهلي وكرة الثدم في جمهورية مصر العربية، لاسيما بعد رفض انتقاله إلى نادي الزمالك المصري، قادما من نادي الاتحاد الاسكندري، حيث فضّل الانتقال إلى غريم الزمالك وهو نادي الأهلي المصري، لهذا، يتساءل المعظم عن، مروان عطية السيرة الذاتية، وبعد التصفح عبر المواقع التي تُسطر أخبار اللاعبين، ننشر لكم السيرة الذاتية عن اللاعب المصري، مروان عطية، حيث إنه لاعب مصري 24 عاماً، حيث بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، وبعد ذلك تم تصعيد النجم مروان عطية للفريق الأول بنادي 2019، عندما كان يبلغ من العمر نحو 20 عاماً أو أكثر قليلا.

سيف زاهر ينفرد بكواليس اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع لاعب الاتحاد مروان عطية pic.twitter.com/0Pw3qAsAds — Seif Zaher (@seifzahersocial) January 7, 2023

مروان عطية ويكيبيديا

مروان عطية ويكيبيديا، بعد أن تم تصعيد الاعب مروان عطية إلى الفرق الأول لنادي الاتحاد الاسكندري، وتقديمه مستويات مميزة، بدأ الحديث عن انتصار نادي الأهلي على الزمالك في صفقة مروان عطية، وهو ما دفع إلى حصول هجوم ثلاثي ضد بعضهم، إذ هاجم رئيس نادي الزمالك، نظيره رئيس الاتحاد الاسكندري، كما هاجم مرتضى منصور، اللاعب مروان عطية، بسبب رفضه الانضمام لنادي الزمالك وانضمامه للأهلي.

مروان عطية يقترب من الأهلي بـ 25 مليون جنيه مع إعارة بعض اللاعبين.. تطورات صفقة لاعب الاتحاد وموقف الزمالك#صدى_البلد #الماتش @HHathout pic.twitter.com/Amg0Gh6eLh — صدى البلد (@baladtv) January 7, 2023

كم راتب مروان عطية مع الأهلي

كم راتب مروان عطية مع الأهلي، جمهور نادي الأهلي والزمالك على حد سواء، باتوا يتساءلون عن رفض اللاعب الانضمام لنادي الزمالك بسبب راتبه مع النادي الأهلي، وهو ما دعا إلى نشوب خلافات بين الأندية الثلاثة والتراشق بتصريحات هجومية وصفت باللاذعة لاسيما من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من هو مروان عطية صفقة نادي الأهلي الجديدة.. مروان عطية ويكيبيديا، حيث على الرغم من عدم مشاركة مروان عطية في أي دقيقة مع منتخب مصر رغم استدعائه للعديد من المباريات الدولية، إلا إن انضمامه لصفوف المنتخب المصري أفاده جداً في مستقله، وهو ما دفع الأهلي والزمالك للتنافس على خدماته.

🔴| رسالة ملك الحلول للاعبنا الجديد محمد كريستو 😍🦅👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/CwoUCbzRyu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 6, 2023

صفقات الأهلي المصري 2023