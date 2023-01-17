موعد صرف شيكات الشؤون 2023، تصدرت محركات البحث عن، موعد صرف شيكات الشؤون 2023، وسط ظروف صعبة للغاية يعيشها أبناء قطاع غزة، بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل، الذي أدى إلى اغلاق عشرات المؤسسات الصناعية وتسريح الآلاف من أبناء قطاع غزة، الأمر الذي زاد نسبة البطالة في القطاع، لذلك فإن البحث عن موعد صرف شيكات الشؤون بات مطلب الآلاف من الأسر المستفيدة بسبب حاجتهم الشديدة لها، في ظل عدم انتظام الدفعات حتى انتهاء 2022.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة 2023

موعد صرف شيكات الشؤون 2023، السؤال الذي يراود جميع الأسر المنتفعة من برنامج الدفعات النقدية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في فلسطين، بسبب الأوضاع المعيشية السيئة التي يعانون منها منذ سنوات عدة، لكن وفق ما صرح به مسؤولون في الوزارة فإن هناك انفراجة قريبة ستطرأ على انتظام دفعات شيكات الشؤون الاجتماعية خلال 2023، إذ إن هذا الخبر أعطى أملا للأسر المتعففة بأن تتحسن أوضاعهم ولو قليلا في حال انتظام صرف الدفعات النقدية، لذا يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة 2023.

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موعد صرف دفعة الشؤون الاجتماعية في غزة 2023

موعد صرف شيكات الشؤون 2023، توقع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، شادي عثمان أن يتم صرف الدفعة النقدية الجديدة من مستحقات الشؤون الاجتماعية في نهائية شهر يناير الجاري، بعد أن أوفى الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المالية تجاه خزينة السلطة، المقدرة بـ 50%، بينما صرح مفوض وزارة التنمية الاجتماعية في المحافظات الجنوبية بأن صرف دفعة مخصصات الشؤون الاجتماعية ستكون في القريب العاجل، لكنهم ينتظرون توفر الأموال اللازمة لصرفها.





موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

موعد صرف شيكات الشؤون 2023، مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، قال إن هناك بشرى سارة للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون خلال عام 2023، وقد تصرف الدفعة الجديدة من شيكات الشؤون الاجتماعية في القريب العاجل وقد تكون قبل نهاية شهر يناير الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن آخر دفعة صرفت لمستفيدي الشؤون الاجتماعية كانت في شهر 10-2022، لكنهم ينتظرون الآن، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، وسط آمال بأن تنتظم الدفعات وتعود لـ 4 كما كانت تصرف سابقاً، وبذلك ننتهي من تحرير مقالتنا التي حملت عنوان، موعد صرف شيكات الشؤون 2023.