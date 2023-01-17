موعد شهر رمضان 2023 في كندا، يستمر البحث عن موعد حلول شهر رمضان لسنة 1444 هجري- 2023 ميلادي، حيث يختلف أحيانا موعد صوم دولة عن أخرى نظراً لرؤية هلال رمضان أو تعذر رؤيته، لكن المسلمون يبحثون الآن عن، موعد شهر رمضان 2023 في كندا فلكيا، لأن الأرصاد الفلكية بدأت منذ أسابيع ماضية في الإعلان عن حلول شهر رمضان في العديد من الدول العربية والإسلامية، فقد كلّف فريق العمل نفسه في نشر مواعيد شهر رمضان 1444 هـ- 2023 ميلادي، للعديد من الدول العربية والإسلامية، أما اليوم فسننشر لكم، موعد شهر رمضان 2023 في كندا.

موعد حلول رمضان 1444 في كندا

موعد شهر رمضان 2023 في كندا، المسلمون في كندا ينتظرون حلول شهر رمضان 2023، لما يحمله في جعبته من خيرات ومسرات، كذلك لأن كندا دولة غير مسلمة في الأكثرية، فإن الأقلية المسلمة أو ما يسمونها الجاليات الإسلامية تنتظر بشوق حلول شهر رمضان المبارك 2023، حتى تمارس طقوسها الإسلامية في تلك الدولة، وينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد حلول رمضان 1444 في كندا.

طالع أيضا,, موعد شهر رمضان 2023 في مصر

متى شهر رمضان في كندا

وبعد البحث عن، موعد شهر رمضان 2023 في كندا، الذي يشغل بال المسلمين في دولة كندا، الذين لا يتوقفون عن السؤال، متى شهر رمضان في كندا، حيث ننشر لكم، موعد حلول شهر رمضان المبارك 2023 في دولة كندا، حيث من التوقع وفق الأرصاد الفلكية، أن يحل شهر رمضان المبارك 1444 هـ، في الثاني والعشرين من شهر مارس 2023، وينتهي في 20 ابريل من ذات العام.

إقرأ أيضا.. امساكية رمضان 2023-1444

عدد صيام أول يوم رمضان 2023 في كندا

موعد شهر رمضان 2023 في كندا، حيث إنه في شهر رمضان، فإن موعد الفجر هو موعد الإمساك عن الطعام والشراب شرعاً، لكن يفضل أن يتم الإمساك قبل الفجر بدقائق معدودة، ومع البحث عن، عدد صيام أول يوم رمضان 2023 في كندا، فإن عدد ساعات الصيام في أول يوم رمضان 2023/ 1444، فقد يصوم المسلمون في أول يوم نحو 15 ساعة ونصف، وبذلك ننتهي من تحرير مقالة حملت عنوان، موعد شهر رمضان 2023 في كندا.