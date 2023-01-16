موعد شهر رمضان 2023 في مصر، مسلمو جمهورية مصر العربية، ينتظرون حلول شهر رمضان الفضيل لعام 2023-1444، على أحر من الجمر، فهم يعيشون أجواء وطقوسا جميلة جداً، إذ يحيون طقوسا جمة في هذه المناسبة، كما تزيد الزيارات بين أبناء العائلة والأقارب والأحباب والأصدقاء، وتتعزز صلة الأرحام، ويزيد الدعاء والصلوات ويتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك يبحث المسلمون في مصر في هذه الآونة عن، موعد شهر رمضان 2023 في مصر، خاصة أن مواعيد حلول شهر رمضان تتغير من عام إلى آخر.

تحديد موعد رمضان 1444 في مصر فلكيا

موعد شهر رمضان 2023 في مصر، المسلمون في جمهورية مصر العربية يتساءلون عن، تحديد موعد رمضان 1444 في مصر فلكيا، لأن الجميع بانتظار الزائر الكريم الفضيل الذي يجلب معه الرزق والأجر والخيرات، فهو يحمل في جعبته الكثير من الخير للناس، ولشدة فضل شهر رمضان الكريم، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في هذا الشهر الفضيل، لذا يهتم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لنشر، موعد شهر رمضان 2023 في مصر.

طالع أيضا.. موعد شهر رمضان 2023-1444 فلكيا

موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في مصر وعدد ساعات الصومhttps://t.co/UqRAf5G5Hk — جريدة الدستور (@ElDostorEgypt) January 12, 2023

كم باقي على شهر رمضان 2023 في مصر

موعد شهر رمضان 2023 في مصر، بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان الفضل، فلم يتبقى سوى شهران على حلول الضيف العزيز على قلوب وصدور المسلمين جميعاً، لذلك يتساءل المسلمون عامة وفي جمهورية مصر على وجه الخصوص عن، كم باقي على شهر رمضان 2023 في مصر، حيث إنه بحسب التقارير الصادرة عن دوائر الفلك في الجمهورية المصرية، فإن أول يوم من شهر رمضان 2023 – 1444 في مصر، سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، لكن لا يبدأ المسلمون في صوم الشهر الفضيل إلا بعد رؤية هلال رمضان وإعلان مفتي الجمهورية عن بدء صوم رمضان 2023.

إقرأ المزيد.. امساكية رمضان 2023-1444

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

موعد رمضان 2023 في مصر العد التنازلي بدأ على حلول شهر الخيرات والمسرات والتسامح والرزق، حيث إنه في هذا الشهر الفضيل تحل علينا ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر تأتي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، لهذا فإن شهر رمضان المبارك يعد من أفضل شهور السنة، ينتظر حلوله الملايين من المسلمين حول العالم بشكل عام وفي جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص.

#شهر_رمضان

رسميا.. موعد شهر رمضان 2023 وتحديد أول أيامه فلكياً فى مصر

سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس

2023 / 3 / 23 م. https://t.co/JnWKWgQ5Qu — سمير قباني (@samir_gabbani) January 15, 2023

عدد ساعات صيام رمضان 2023 في مصر

حيث يرغب أيضا المسلمون في جمهورية مصر العربية في البحث أيضا عن، عدد ساعات صيام رمضان 2023 في مصر، حيث وفق الصفحات المختصة، فإن عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان 2023، بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة 15 ساعة و25 دقيقة، موعد شهر رمضان 2023 في مصر.