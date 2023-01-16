فيديو: سبب وفاة وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي

سبب وفاة وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي، أحدث خبر وفاة اللواء المصري وزير الداخلية السابق منصور العيسوي، كافة مواقع التواصل الاجتماعي المصرية والعربية المهتمة بالشأن المصري وأخباره خاصة بعد خبر إعلان وفاة وزير الداخلية المصري السابق اللواء منصور العيسوي، والذي احدث شرخ بين رواد مواقع التواصل حول سبب وفاة وزير الداخلية المصري السابق اللواء منصور العيسوي، لهذا خصصنا لكم متابعين الكرام هذه المقالة للإجابة على سبب وفاة اللواء منصور العيسوي.

سبب وفاة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية

وشغل آخر منصب قبل تعيينه وزيرا للداخلية كان منذ نحو 15 عاما وهو منصب محافظ المنيا، وهو من مواليد 18 سبتمبر عام 1937، وشغل منصب وزير الداخلية في مصر في فترة 6 مارس 2011 حتى 7 ديسمبر 2011، قرابة 7 شهور كوزير للداخلية في مصر.

وفور استلم منصبه وزيراً للداخلية في مصر، صرح قائلاً:" نسعى بكل الجد لاستعادة واستتباب الأمن بالبلاد، والعمل على تحسين صورة جهاز الشرطة، وإعادة الثقة بين الشرطة والشعب"، مضيفاً:" أن ما قام به رجال الداخلية من تضحيات وفداء لصالح الوطن على مر العصور اشياء تدون في التاريخ ولن تنسي".

تعرف أيضا: سبب حقيقي ايقاف المذيعة منى العمدة عن العمل





سبب وفاة اللواء منصور العيسوي

وأعلنت مصادر صحفية، مساء اليوم الاثنين، وفاة اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، الذي قاد وزارة الداخلية خلال أصعب مرحلة عاشتها البلاد، بدلًا من الوزير السابق اللواء محمود وجدي.

تولى الوزارة مارس 2011..

وفاة وزير الداخلية الأسبق منصور العيسوي، بعد صراع طويل مع المرض، داخل إحدى المستشفيات pic.twitter.com/QqriYpROoU — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 16, 2023

وبعد الإعلان عن وفاة اللواء منصور العيسوي، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب وفاة وزير الداخلية المصري السابق اللواء منصور العيسوي، وهو ما سنجيب عنه في مقالنا الذي وضعنه لكم في فريق العمل بـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

سبب وفاة وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي

فبعد الرصد والمتابعة للحصول على الإجابة الصحيحة سبب وفاة وزير الداخلية المصري السابق اللواء منصور العيسوي، فقد بينت مصادر إعلامية مصرية، أن سبب وفاة اللواء المصري السابق ووزير الداخلية منصور العيسوي، لإصابته خلال الفترة الأخيرة بفشل كلوي بالإضافة لضيق في التنفس، مكث على أثر ذلك قرابة الـ20 يوماً في مستشفى الصفا بالمهندسين.

طالع أيضا: وفاة وزير الداخلية المصري السابق اللواء منصور العيسوي

من هو اللواء منصور العيسوي

ووفقاً للمصادر الصحفية المصرية، فأن إصابته بالفشل والتنفس، دفعت الطاقم الطبي في مستشفى الصفا لإدخال ووزير الداخلية السابق منصور العيسوي غرفة العناية المركزة اثر تدهور حالته الصحية خلال الأسابيع الماضية، حتي تم الإعلان عن وفاته مساء اليوم الإثنين.

يذكر أن اللواء منصور العيسوي عين مساعد وزير الداخلية بشمال الصعيد 1991، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992، ثم مساعدًا أول للوزير ومديرًا لأمن القاهرة 1993، ثم مساعدًا أول لوزير الداخلية للأمن العام 1995، ثم عُين محافظًا للمنيا 1996 حتى 1997.