سبب حقيقي ايقاف المذيعة منى العمدة عن العمل، فتح خبر إيقاف المذيعة المصرية منى العمدة مقدمة برنامج (برنامج الجمهورية الجديدة) على قناة النهار المصرية، حالة من النقاش والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر وخارجه ، خاصة بعد قرار قناة النهار عن إيقاب البرنامج وإحالة المذيعة منى العمدة للتحقيق، حول السبب الحقيقي لإيقاف المذيعة منى العمدة من عملها في قناة النهار المصرية، وهو ما سنتعرف عليه متابعين الكرام في هذه المقالة الذي خصصنها لكم بعد رصد ومتابعة من قبل فريق العمل.

سبب وقف المذيعة منى العمدة

والمذيعة منى العمدة حاصلة على بكالوريوس الصيدلة من جامعة 6 أكتوبر، وعملت مذيعة في قناة "الحدث اليوم"، قبل الانتقال للعمل في قناة النهار المصرية وتقديم برنامج ( الجمهورية الجديدة)، الذي احدث توقيفه حالة جدل واسعة في كافة رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب إيقاف المذيعة منى العمدة عن العمل.

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سبب ايقاف منى العمدة

كما عملت المذيعة منى العمدة (منسق عام للجنة الإعلام منظمة الوحدة العربية الأفريقية‎، ومراقب حقوق الإنسان لدى منظمة الوحدة العربية الأفريقية، و‎مستشار إعلامي ومسؤل قسم الاقتصاد لدى خليجيون في حب مصر‎، و‎المستشار الإعلامي للتعلم الفني بالإتحاد الدولي‎")، وفقاً لتصريحات أدلت بها ونشرتها عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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سبب ايقاف برنامج منى العمدة

ويوم أمس ، أعلنت قناة النهار إيقاف برنامج الجمهورية الجديدة وإيقاف مقدمة البرنامج المذيعة منى العمدة وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق الفوري.

وحول سبب إيقاف المذيعة مني العمدة، أوضحت قناة النهار في بيانها:" أن قرار إيقاف المذيعة منى العمدة وبرنامج الجمهورية الجديدة، جاء بعد رصد بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، لذلك قررت إيقافف لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو الغائه بشكل نهائي.

سبب وقف المذيعة المصرية منى العمدة

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمذيعة منى العمدة مع ضيف لها يتحدث عن العاصمة الإدارية المصرية الجديدة، ظهر فيه بعض من المشاهدة اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "خدش للحياة العام"، الأمر الذي جعل من المذيعة وبرنامجه محط نقد وانتقاد لقناة النهار بشكل عام.

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