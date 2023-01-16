تحذير لأصحاب الضغط العالي ..كوبان من القهوة قد تسببان الوفاة

نشر موقع "eatthis" دراسة جديدة بشأن مرضى الضغط العالى ، حيث أوضحت ان شرب كوبين أو أكثر كل يوم يمكن أن يزيد بشكل خطير من خطر الوفاة ، وفقا لما

وأظهرت نتائج دراسة قامت بها مجلة جمعية القلب الأمريكية وفاة 842 مواطناً على مدار 19 عاماً ، بعد إجراء استفتاء على أكثر 18570 مشاركًا في اليابان - أكثر من 6570 رجلاً و 12000 امرأة - تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا

الدراسة أوضحت ان الاشخاص الذين ماتوا شربوا كوب واحد من القهوة كل يوم لا يبدو أنه يزيد من خطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية للمشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، فإن شرب كوبين أو أكثر من القهوة كل يوم في هذه الحالة ، ضاعفت من خطر الموت المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية لأولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا القهوة.

مؤلفي الدراسة هيروياسو إيزو ، وفقا لجمعية القلب الأمريكية قال: "قد تدعم هذه النتائج التأكيد على أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد يجب أن يتجنبوا الإفراط في شرب القهوة، لأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد هم أكثر عرضة لتأثيرات الكافيين ، فإن آثار الكافيين الضارة قد تفوق آثاره الوقائية وقد تزيد من خطر الوفاة".

الدراسة تؤكد على الحاجة إلى تقييم جميع المشروبات والأطعمة التي يستهلكها شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم من أجل إدارة مستويات ضغط الدم على النحو الأمثل، موضحة أن تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا يؤدى إلى نتائج سلبية لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد ، فالقهوة يمكن أن تزيد من ضغط الدم لمدة تصل إلى ثلاث ساعات بعد الاستهلاك لدى أفراد معينين.

وأضافت :"عندما يرتفع ضغط الدم لدى الأفراد المصابين بالضغط العالى الشديد ، يمكن أن يتسبب في المزيد من الأحداث التي تهدد الحياة مثل السكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو تمدد الأوعية الدموية الأبهري".