فيديو احتفالات وتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2023، حصد نادي برشلونة كأس السوبر الاسباني للكرة الـ 14 في تاريخه بعدما فاز على غريمه التقليدي في الكرة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي، بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وكان هذا التتويج هو الأول للمدرب تشافي هيرنانديز رفقة برشلونة منذ تولي تدريب الفريق، لذلك كانت الفرحة مضاعفة بالنسبة لزرقاء اليمامة، حيث سيكون هذه اللقب مفتاح الطموح لحصد ألقاب أخرى حتى نهاية الموسم.

فيديو احتفالات وتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2023، غمرت الفرحة والسعادة استاد الملك فهد الدولي، بعدما عمت الاحتفالات أرجاء الملعب، بعد تتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الاسباني 2023 للمرة الـ 14 في تاريخ النادي، وما يزيد الفرحة أضعافاً، أن التتويج جاء على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، وسيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، احتفال برشلونة بكأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد بث مباشر، حيث إن الملايين يهتمون الآن في البحث عن، فيديو احتفالات وتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2023.

THIS ONE'S FOR YOU, CULERS! 🏆 pic.twitter.com/uHk1YHI8at