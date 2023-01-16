فيديو احتفالات وتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2023، حصد نادي برشلونة كأس السوبر الاسباني للكرة الـ 14 في تاريخه بعدما فاز على غريمه التقليدي في الكرة ريال مدريد في نهائي كأس السوبر مساء اليوم على استاد الملك فهد الدولي، بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وكان هذا التتويج هو الأول للمدرب تشافي هيرنانديز رفقة برشلونة منذ تولي تدريب الفريق، لذلك كانت الفرحة مضاعفة بالنسبة لزرقاء اليمامة، حيث سيكون هذه اللقب مفتاح الطموح لحصد ألقاب أخرى حتى نهاية الموسم.

احتفال برشلونة بكأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد بث مباشر

فيديو احتفالات وتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2023، غمرت الفرحة والسعادة استاد الملك فهد الدولي، بعدما عمت الاحتفالات أرجاء الملعب، بعد تتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الاسباني 2023 للمرة الـ 14 في تاريخ النادي، وما يزيد الفرحة أضعافاً، أن التتويج جاء على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد، وسيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، احتفال برشلونة بكأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد بث مباشر، حيث إن الملايين يهتمون الآن في البحث عن، فيديو احتفالات وتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2023.

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بالفيديو احتفال لاعبي برشلونة بكأس السوبر الإسباني

فيديو احتفالات وتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2023، برشلونة لم يتمكن من هزيمة ريال مدريد سوى مرتين في 8 لقاءات جمعت بينهما خلال السنوات القليلة الماضية، إذ كان الفوز اليوم بالتتويج ببطولة مهمة على الصعيد النفسي والمعنوي لدى نجوم برشلونة ومدربهم الإسباني تشافي هيرنانديز لاسيما بعدما أقصوا من مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، لذا كانت الفرحة بحصدهم للقب مضاعفة، لذا يبحث جماهير نادي برشلونة في هذه الأثناء عن، بالفيديو احتفال لاعبي برشلونة بكأس السوبر الإسباني.

Culers, esta Supercopa es nuestra!!!🏆💙❤️ pic.twitter.com/jL3DHjFBYT — Jordi Alba (@JordiAlba) January 15, 2023

لحظة تتويج برشلونة بكأس السوبر الاسباني 2023

فيديو احتفالات وتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2023، نال حارس مرمى برشلونة تير شتيغن الكثير من الإشادة لما قدمه في المباراة، وهو كان بمثابة الجدار والسد المنيع الذي أنقذ برشلونة من عدة أهداف محققة، حتى انتهت المباراة لصالح برشلونة متفوقا على غريمه ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف وحيد، وتتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الاسباني 2023 على حساب الملكي، لذلك يهتم الآن عشاق البرشا في مشاهدة، لحظة تتويج برشلونة بكأس السوبر الاسباني 2023، فهي لحظات تاريخية بالنسبة لهم، فيديو احتفالات وتتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 2023.