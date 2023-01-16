اهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 3-1، توج نادي برشلونة بكأس السوبر الاسباني على حساب غريمه ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث وقع على أهداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والشاب جافي، ونجم الوسط بيدي، بينما سجل هدف الملكي الوحيد كريم بنزيما في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليتوج برشلونة بطلاً لكأس السوبر الاسباني 2023، وهي أول بطولة للمدرب تشافي هيرنانديز كمدرب للبلوغرانا.

ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الاسباني

اهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 3-1، الملايين حضر مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني، بينما هناك الكثيرين لم تسنح لهم الفرصة لمشاهدة المباراة بث مباشر، لذلك يبحثون الآن عن ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الاسباني، لكي يشاهدوا الأهداف الثلاثة الجميلة التي سجلها نجوم برشلونة في مرمى ريال مدريد، لذا يرفق لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اهداف مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي السوبر الاسباني اليوم.

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ملخص اهداف ريال مدريد وبرشلونة اليوم

اهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 3-1، الفرحة تغمر عشاق نادي برشلونة بعد تحقيق أول لقب في الموسم الجديد، بعد أن عانوا كثيراً خلال موسمين متتاليين، لاسيما أيضا بعد أن أقصوا من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ونزلوا للعب في الدوري الأوروبي، لكن المدرب تشافي هيرنانديز هو الأكثر فرحة بين نجوم برشلونة كونه أحرز أول لقب كبير كمدرب للبرشا، وفي هذه المقالة سننشر لكم، ملخص اهداف ريال مدريد وبرشلونة اليوم، حيث إن عشاق البلوجرانا يتوجهون الآن إلى موقع يوتيوب من أجل مشاهدة أهداف برشلونة وريال مدريد اليوم على يوتيوب.

فيديو اهداف مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم

اهداف مباراة برشلونة وريال مدريد 3-1، نتيجة المباراة والفوز بالكأس مستحقة لنجوم برشلونة الذين قدموا أداءً مبهرا طوال المباراة، على عكس نجوم ريال مدريد التائهين على أرضية الملعب، حيث إن لاعبي الريال لم يسددوا أي تسديدة على مرمى تير شتيغن خلال الشوط الأول، بينما سجل لاعبو برشلونة هدفين في الشوط الأول، وفي هذه المقالة سننشر لكم، فيديو اهداف مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم، لمن فاته مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الاسباني اليوم.