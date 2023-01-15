موعد شهر رمضان 2023، ضاعفت تساؤلات الناس في جميع دول العالم على مواقع الانترنت حول الموعد الصحيح موعد أول يوم رمضان 2023، ولعلى أكثر عمليات البحث التي رصدها فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هي موعد رمضان 2023، ويعتبر هذا الشهر مميزًا عند المسلمين عن باقي شهورِ السنةِ الهجريةِ، فهوَ شهرُ الصوم، فيه يلتحم الناس ويتواصلون بكثرة وتزداد العلاقات الاجتماعية.

موعد رمضان 2023

وبحسب نتائج وحسابات الدوائر الفلكية فإن عدد أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام سيكون تسعة وعشرين يوميا، وفي هذا الشهر الكريم يزور المسلمون ارحامهم وتكثر فيها الصدقات، ويأتي استقبال هذا الشهر في مزيد من الطاعات والعبادات للتقرب من الله عزوجل وتكفير ذنوبهم.

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موعد أول أيام رمضان 2023

وسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله "إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها"، قال: قولي "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني".

والرسول(صل الله عليه وسلم) علّم السيدة عائشة كيفية الدعاء، فقال لها: يا عائشة عليك بالجوامع والكوامل، قولي "اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم"، وللمزيد من أدعية رمضان اضغط هنــــــا





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الواحد كل مايفتكر ان رمضان قرب قلبه بيتملي فرحه وسعادة ❤️ pic.twitter.com/PkfrfgfpaD — Aabed. (@ahmedaabed202) January 7, 2023

موعد شهر رمضان عام 2023

فوفقاً للحسابات الفلكية فأن موعد شهر رمضان المبارك 2023، سيكون يوم الأربعاء 22-03-2023 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023 ميلادي وعام 1444 هجري، وكل عام وأنتم بألف خير، وأن يكون شهر خير وبركة علي المسلمين جميعاً، ولمتابعة العد التنازلي بشكل دائم لموعد شهر رمضان المبارك 2023، اضغط هنــــــــــــا

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موعد شهر رمضان القادم 2023

وفي مقالنا موعد شهر رمضان 2023، سنضع لكم رابط مقطع فيديو قصير يوضح لكم ويجيب عن سؤال موعد رمضان 2023.