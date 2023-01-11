متى موعد أول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا في الأردن 2023 .. طالع التفاصيل

متى موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 فلكيا في الأردن ، ويحرص كل مسلم في المملكة الأردنية الهاشمية في هذا التوقيت في معرفة موعد شهر رمضان الجديد حيث بدأوا الآن في البحث على جوجل من أجل التعرف على كافة التفاصيل بخصوص هذا الموضوع الهام فيما بدأ السكان في المملكة بالتحضير من أجل استقبال هذا الشهر في مزيد من الطاعات والعبادات للتقرب من الله عزوجل وتكفير ذنوبهم كما أن المساجد بدأت تستعد له وفي هذا الشهر الكريم يزور المسلمون ارحامهم وتكثر فيها الصدقات كما الزكاة وعن التفاصيل التي عدها فريق فلسطين اليوم فهي التالي :

موعد شهر رمضان المبارك فلكيا 2023

ويمكن لكم الان التعرف على الإجابة عن موعد اول أيام شهر رمضان المبارك فلكيا في الأردن 2023 وحسب القراءات الفلكية وهي التي يجريها علماء الفلك وفقا لحسابات وآلية معينة فإن الموعد وهو يوم الخميس الموفق 23-3-2023 .

ونلفت لكم انتباهكم إلى أن تجري العادة عن جميع الدول في أنهم يترصدون هلال رمضان قبل يوم أو يومين من البدء الرسمي في الدخول بالصيام ، وهنا يكون هذا الاستطلاع الذي يجريه دوائر الإفتاء وبناء عليه يتم تحديد الموعد الرسمي .

موعد شهر رمضان في الاردن 2023

وفي تفاصيل وشرح الموضوع الهام عند أكثر من مليار ومئتان مليون مسلم ، نود أن نلفت إلى أن رؤية هلال رمضان تختلف عادة من بلد إلى أخر ، ويعود ذلك إلى أن دول تعتمد في الدرجة الأولى على الحسابات الفلكية وأخرى على الرؤية الشرعية .

عدد ايام شهر رمضان 2023

وبحسب نتائج وحسابات الدوائر الفلكية فإن عدد أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام سيكون تسعة وعشرين يوميا ، أما عن موعد عيد الفطر فهو التالي .

موعد عيد الفطر 2023

وبعد ان تعرفنا سويا في هذه السطور على موعد اول أيام شهر رمضان 2023 ، سوف نتطرق على الإجابة الثانية لسؤال ثاني يبحث عنه الأشخاص وهو موعد عيد الفطر السعيد وهو يصادف يوم الجمعة الموافق21-4-2023 وفقًا للقراءات الفلكية .

رسائل تهنئة استقبال رمضان

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 فلكيا في السعودية نود ان نشير إلى رسائل تهنئة استقبال رمضان والتي تحمل اجمل واقوى خلاص الحب وهي :

أولا: وفي الرسالة الأولى ، عسى أن يصلح رمضان ما أفسدته شهور العام في أرواحنا المثقلة، ويسعد قلبك وقلوبنا، مبارك عليكم الشهر.

ثانيا: وفي الرسالة الثانية ، نعمة كبيرة أن الله بلّغك رمضان، فاشكر الله على ذلك، أن أطال في عمرك وبلغك الصيام، وأسعد الله الليالي بطاعته والأيام.

ثالثا: وفي الرسالة الثالثة ، من عسل النحل نسقيكم وبأرق الكلمات نهنئكم، وبأصدق الدعوات نذكركم ونوافيكم، فلا تنسونا من صالح الدعاء، مبارك عليكم الشهر..