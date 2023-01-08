سبب المطالبة بطرد مصطفى الأغا من السعودية، طالب عشرات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بطرد الإعلامي الشهير مصطفى الأغا من المملكة العربية السعودية، بسبب سلوك غير لائق افتعله من أحد زملائه، حيث لم يكتفي نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام وموقع "تويتر" على وجه الخصوص بالمطالبة بطرد مصطفى الأغا من السعودية، بل نشروا وسما انتشر كالنار في الهشيم عبر التواصل الاجتماعي يطالب بطرد الإعلامي السوري مصطفى الأغا من السعودية، وسنوافيكم بتفاصيل سبب المطالبة بطرد مصطفى الأغا من السعودية.

سبب طرد مصطفى الاغا من السعودية

وانتشرت مطالبات مرفقة بوسم "طرد الأغا مطلب" في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بسبب ما وصفوه فعل غير لائق تجاه أحد زملائه الإعلاميين، وهو ما دفع، المغردون في الاطلاع والتساؤل عن، سبب المطالبة بطرد مصطفى الأغا من السعودية، حيث يهتم مئات الآلاف من الناس في الاطلاع على سبب المطالبة بطرد الأغا من السعودية، ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سبب طرد مصطفى الاغا من السعودية، حتى يتمكن السعوديون والمواطنون في الوطن العربي أيضا من الاطلاع على كل القصة.

المذيع السعودي القدير محمد الشهري

مؤسس برنامج #صدى_الملاعب

وقائد التميز والنجاح ولولا الله

ثم هذا الرجل لما حقق البرنامج

كل هذه الشهرة والصدى الواسع



اختطف السوري مصطفى الآغا صدى الملاعب بلا جدارة ونسبه له كذباً وزوراً وبهتاناً#طرد_الأغا_مطلب pic.twitter.com/fyMPLLLl6x — ماجد العالمي 45 (@majed9_999) January 7, 2023

ما قصة طرد مصطفى الأغا من السعودية

ما قصة طرد مصطفى الأغا من السعودية، حيث نظّم رواد ونشطاء في المجال الرياضي، حملة ضد الإعلامي السوري مصطفى الأغا، مقدم برنامج صدى الملاعب والذي يعرض عبر قناة ام بي سي، بسبب منعه لميله الإعلامي عبدالله زنان عدم التمني بالفوز لفريق ضد آخر في البرنامج.، وهو ما دعا الناس للتفاعل ضد تصرف مصطفى الأغا والمطالبة بطرده من المملكة العربية السعودية، بسبب ما وصفوه بالتصرف غير اللائق تجاه زميله.

لا نقص ولا مهونه في المذيع السعودي ومهنيته.

انا ابي اعرف ليش مازال ذا السوري مستمر في تقديم برنامج رياضي يتكلم عن الرياضة السعودية في قناة سعودية ؟؟؟!! #طرد_الأغا_مطلب pic.twitter.com/1M2Ujk0Zah — فيصل التميمي 🇸🇦 (@f_m_t2030) January 8, 2023

ما قصة هاشتاغ طرد الآغا مطلب

ما قصة هاشتاغ طرد الآغا مطلب، من جهته، وفي التفاصيل حول الموضوع، رد الإعلامي السوري مصطفى الأغا على زميله بالقول، أن البرنامج حيادي يقبل التوقع ولا يقبل التمني، وزنان يعتذر، وه ما دفع إلى تنظيم حملة ضد الإعلامي السوري مصطفى الاغا تطالب من خلاله برحيله عن المملكة العربية السعودية، نظراً لتصرف قام به لا يتحلى بالأخلاق الحميدة تجاه أحد زملائه، حيث صاحب الحملة، هاشتاق " طرد الآغا مطلب"، وسم طرد الأغا مطلب في السعودية، سبب المطالبة بطرد مصطفى الأغا من السعودية.