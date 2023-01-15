5 أغذية مفيدة جداً للجسم.. فما هي؟

هناك العديد من الأغذية المفيدة للجسم، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، كالألياف والفيتامينات وغيرها.

وينصح العديد من الأطباء والخبراء في مجال الصحة بتناول بعض الأغذية لفائدتها الكبيرة للجسم، وهي كما يلي:

التفاح

تعتبر هذه الفاكهة مصدر جيد لفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة والألياف، ومن فوائد تناول التفاح أيضا تحسين إدارة نسبة السكر في الدم وصحة القلب:.

الموز

بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم، يساعد الموز في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، وفق دراسة صادرة عن قسم التغذية في جامعة "بيردو" بولاية إنديانا في الولايات المتحدة.

ويحتوي الموز الأخضر غير الناضج على كميات معتدلة من النشاء المقاوم والبكتين، وكلاهما يدعمان صحة الجهاز الهضمي، ويساندان البكتيريا المفيدة في الأمعاء

الكينوا

قد تعتبر الكينوا مصدر جيد للبروتين والألياف والمعادن، المفيدة في إدارة نسبة السكر في الدم وصحة القلب والأمعاء.

وبالإضافة إلى ذلك، لا تحتوي الكينوا على "الغلوتين"، مما يجعله بديلا شائعا للقمح لمن يتبعون نظاما غذائيا خاليا من هذا المركب.

البطاطا الحلوة

يوفر نصف كوب (100 غرام) من البطاطس الحلوة المطهوة، حوالي 20.7 غرام من الكربوهيدرات، والتي تتكون من النشاء والسكر والألياف.

وتعد البطاطس الحلوة أيضا مصدرا غنيا بفيتامين "أي" و"سي" والبوتاسيوم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الأمراض المزمنة.

الشوفان

يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة الصحية، ومصدرا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يقدم 81 غراما من الشوفان قرابة 54 غراما من الكربوهيدرات، بالإضافة إلى 8 غرامات من الألياف، وأهمها "بيتا غلوكان"، كما يعد أيضا مصدرا جيدا للبروتين.

وقد يؤدي تناول الشوفان أيضا إلى خفض مستويات السكر في الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وتناول الشوفان قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، عن طريق خفض مستويات الكوليسترول.