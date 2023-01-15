لا يختلف اثنان على فوائد العسل والليمون على الريق، حيث أن شرب الماء الدافئ مع العسل والليمون في الصباح يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، حيث يمتلك العسل مجموعة من الخصائص المطهرة ويساعد في التخفيف من حموضة المعدة. قد يساعد العسل في المحافظة على تنظيم عمل القولون و الإخراج.

ويعتبر مزيج العسل والليمون له طعم رائع وهو شراب مفيد للغاية وله فوائد صحية كثيرة، العسل مع الليمون هو وسيلة علاج قديمة لتهدئة مجموعة متنوعة من الأمراض.

كما يحتوي العسل على مكونات عديدة، وتعد السكريات التي تشمل الجلوكوز والفركتوز المكون الأساس و التي تعطيه المذاق الحلو، كما يحتوي على الماء والبروتينات، الفيتامينات، المعادن، والانزيمات والفلافونويد،أما الليمون فهو من أغنى المصادر بفيتامين ج، بالإضافة إلى كميات قليلة من فيتامين ب والبوتاسيوم. كما يحتوي الليمون على حمض السيتريك والفلافونويد اللذان يساعدان في منع حصى الكلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما يساعدك شرب العسل وماء الليمون أيضًا على طرد السموم من الجسم، سيبقي هذا جسمك خاليًا من الجذور والسموم التي تؤدي إلى الإمساك، نمط الحياة الحديث وعادات الأكل غير الصحية والتلوث والمواد الكيميائية الضارة تؤثر سلبًا على صحتنا، تؤدي هذه العوامل الخارجية إلى تراكم السموم في الجسم، سيساعدك شرب العسل وماء الليمون كل يوم على التخلص من السموم من جسمك، يعمل العسل وماء الليمون كمنشط فعال للكبد عن طريق تحييد آثار هذه الجذور الحرة.

وقد استخدم العسل الخام كعلاج شعبي عبر التاريخ وله مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية والاستخدامات الطبية، حتى أنه يستخدم في بعض المستشفيات كعلاج للجروح العديد من هذه الفوائد الصحية خاصة بالعسل الخام أو غير المبستر.

ولكن يمكن القول أن معظم العسل الذي تجده في محلات البقالة مبستر حيث تقتل الحرارة العالية الخميرة غير المرغوب فيها ، ويمكن أن تحسن اللون والملمس ، وتزيل أي تبلور ، وتطيل العمر الافتراضي، يتم أيضًا تدمير العديد من العناصر الغذائية المفيدة في هذه العملية.