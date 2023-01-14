سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السوق السوداء، مع بداية كل يوم جديد، يبحث اللبنانيين في كافة مواقع ومنصات التداول ومحركات قوقل عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء، خاصة وأن حالة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي أصبحت تتراجع بشكل ملموس ليس فقط على الليرة اللبنانية وانما على الكثير من العملات الأخرى، من بينها الجنيه المصري الذي يسجل الدولار أمامه أعلى قيمة في التاريخ.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء

لهذا وفي مقالنا الذي خصصه لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنضع لكم متابعين الكرام سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء، كون هناك اهتمام كبير وعمليات بحث كثيرة تجرى في هذه الاثناء عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء، والذي سجل الدولار الأمريكي يوم أمس السبت قفزة كبيرة أمام الليرة اللبنانية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لحظة بلحظة

وفقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء، يوم أمس السبت بين 48800 و49000 ألف ليرة لكل دولار واحد، مقابل 47800 ليرة للشراء و 48000 ليرة للبيع.

فيما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية أمس السبت في السوق السوداء( 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي).





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سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد

ومنذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعيش لبنان فراغا رئاسيا عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ومنذ ذلك التاريخ فشل مجلس النواب اللبناني في انتخاب خليفة لعون على مدار 10 جلسات عقدها لهذا الغرض.

وأعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية.

هبط سعر صرف #الليرة_اللبنانية أمام #الدولار_الأمريكي في #السوق_السوداء إلى مستوى قياسي جديد، لتقترب من مستويات 50 ألف ليرة لكل دولار.

ووصلت الليرة اليوم الثالث عشر من يناير أمام الدولار إلى 49.1 ألف ليرة لكل دولار.#عالم_الأقطاب #لبنان #الإقتصاد_اللبناني #الأزمة_الإقتصادية pic.twitter.com/h2rK9iG1MS — عالم الأقطاب (@AalamAlaktab) January 13, 2023

سعر الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء

وبعد متابعة واسعة ورصد من قبل فريق العمل خلال كتابة هذه المقالة للتعر على سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء، فوفقاً للعديد من وسائل الاعلام اللبنانية وإعلان البنك المركزي المصرفي في لبنان فقد جاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء الأحد 15/1/2023م:

شراء : دولار أمريكي يساوي:, 48.450 ( ليرة لبنانية)

بيع: 48.550 ( ليرة لبنانية)

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سعر الليرة اللبنانية اليوم

ولزيادة للتأكيد وفق متابعة فريق العمل من رصد لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء سنضع لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء.