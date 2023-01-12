سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء وعند الصرافين اليوم الخميس 12-1-2023- هبوط

سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء وعند الصرافين اليوم الخميس 12-1-2023 ، وبعد أن سجلت الليرة اللبنانية هبوطا حادا أمام الدولار خلال التعاملات عند البنوك ومحلات الصرافة فقد لجأ الملايين من اللبنانيين في البحث عبر محركات جوجل الشهير من أجل التعرف على سعر الدولار اليوم في لبنان وكالعادة قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها سوف تتعرفون على التسعيرة الجديدة وقبل ان نشرح في تفاصيلها نود ان نشير إلى أن الدولار سجل في السوق السوداء الموازية مساء امس ما بين 46800 - 47000 للدولار الأميركي الواحد ومع الجديد فهو التالي :

سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء اليوم

ونؤكد لكم في هذه الفقرة التي تسبق بشرح موضعنا الرئيس إلى أن الليرة قد خسرت بنحو خمسة وتسعون بالمئة من قيمتها منذ انهيار النظام المالي في 2019 أما عن التسعيرة الجديدة فقد جاءت : وبحسب بيانات المصرف المركزي اللبناني فقد وصل سعر الصرف الرسمي للدولار عند مستوى 1507.5 ليرة للدولار .

وعبر بيان ، قال إن الليرة اللبنانية سجلت انخفاضًا حادا إلى 38 ألف ليرة للدولار على منصته للصرافة .

ونستكمل معكم تقديم الإجابة الواضحة حول ذلك ، إذ أنه عند مستوى 46 الفا و 500 ليرة للشراء ، و46 الفا و200 ليرة للبيع وصلت سعر الليرة في السوق السوداء لكل دولار ، ونلفت لكم إلى هذه الأسعار تتجدد كل يوم .

سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية على النحو التالي :

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 91,946 ليرة $60.41

سعر الذهب عيار 22 84,285 ليرة $55.38

اسعار الذهب عيار 21 80,455 ليرة $52.86

اسعار الذهب عيار 18 68,961 ليرة $45.31

سعر الذهب عيار 14 53,636 ليرة $35.24

سعر الذهب عيار 12 45,973 ليرة $30.21

اسعار أوقية الذهب 2,859,534 ليرة $1,879

اسعار جنيه الذهب 643,641 ليرة $422.89

اسعار كيلو الذهب 91,946,440 ليرة $60,412