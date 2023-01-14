هذه الأطعمة تخلصك من الصداع النصفي

يعاني الكثيرون من مشكلة الصداع النصفي، وهو أحد أكثر أنواع الصداع شيوعًا، لكن يمكن القول أن من يعانون من الصداع النصفي يشعرون بآلام شديدة مصحوبة بالتقيؤ والحساسية المفرطة للصوت والضوء.

وبالنسبة لمدة الصداع النصفي، فتستمر مدته من عدة ساعات إلى عدة أيام، ويتدخل التأثير المؤلم له مع أنشطتك اليومية. والعلاج الوحيد للصداع النصفي هو العلاج المناسب وفي الوقت المناسب إلى جانب نمط حياة صحي.

واتباع نظام غذائي صحي أحد الجوانب الرئيسية لنمط حياة صحي. وللتخلص من الصداع النصفي نهائياً، فتأكد من تضمين هذه العناصر الغذائية في نظامك الغذائي:

البذور والمكسرات: جميع الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مفيدة للسيطرة على الصداع. وتعتبر بذور الكتان وبذور الشيا والكاجو، مصادر جيدة للمغنيسيوم. إذا قمت بتضمين هذه العناصر في نظامك الغذائي اليومي، فسوف تنخفض فرص الإصابة بالصداع والصداع النصفي على وجه الخصوص.

أما شاى الأعشاب، فإن أي طعام يساعد في ترطيب جسمك سيساعدك بشكل مباشر أو غير مباشر في التخلص من الصداع النصفي. وهناك أنواع مختلفة من شاي الأعشاب ليست لذيذة فقط ولكنها تحتوي أيضًا على العديد من الخصائص المفيدة.

فعلي سبيل المثال، يمكن أن يساعد شاي النعناع في تخفيف ضغط الجيوب الأنفية والذي سيساعدك في النهاية في تهدئة الصداع النصفي.

أما بخصوص الزبادي، فيحدث الصداع النصفي في كثير من الأحيان بسبب مشاكل في التذوق. في مثل هذه الحالات، يعمل الزبادي بمثابة قوى فريدة لأنه يحسن صحة الأمعاء ويسيطر على الجفاف.

من الممكن أن تكون مشكلة الصداع ناجمة عن نقص نسبة الكالسيوم بالجسم، ولهذا فإن تناول اللبن الزبادي الغني بالكالسيوم يساعد على التقليل من الصداع النصفي.

وتعتبر الفواكه والخضروات، من أهمها بيمكن اتباع نظام غذائي صحي يساعد على منع الصداع النصفي يشمل الأطعمة الطازجة، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، لأن تلك الأطعمة لا تحتوي على مواد حافظة غذائية، كما ينبغي تجنب الوجبات السريعة المشبعة بالدهون.

كما أن الفواكه والخضروات الطازجة ستضمن حصول جسمك على جميع العناصر الغذائية المهمة. سيساعدك هذا في النهاية في ضمان حصولك على جميع الفوائد المطلوبة لمحاربة جميع أنواع الأمراض والآلام.

سمك السلمون والتونة من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقليل الصداع نظرًا لاحتوائها علي أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامينات ب مثل ب 6 وب12. كما أن المأكولات البحرية عموما هي مصدر غني لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في تقليل التهاب الدماغ.

من الإرهاق والم البطن إلى الصداع وغيره، كثيرا ما تكون الدورة الشهرية فترة مؤرقة ومزعجة جدا للعديد من السيدات، وعادة ما يتم الاعتماد على المسكنات لمواجهة اعراض الدورة الشهرية، ولكن للنظام الغذائي تأثير كبير على ذلك.