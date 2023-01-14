بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم يلا شوت hd، من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بين مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، في مباريات الإياب ضمن الأسبوع الـ 20 من عمر الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

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Who do you want to see in our starting XI today? 📋#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/8fdvUHX2ct — Manchester City (@ManCity) January 14, 2023

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Rewatch @ErlingHaaland's hat-trick in the derby this season! 🙌



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