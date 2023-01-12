أهداف وركلات ترجيح ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني 2023، انتهت ليلة أمس مباراة السوبر بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا في بطولة كأس السوبر الإسباني 2023 المقامة على الأراضي السعودية، حيث انتهت المباراة بفوز نادي ريال مدريد على نظيره فالنسيا بركلات الترجيح بعدما تعادلا إيجابيا بهدف لكل منهما في الأشواط الأصلية والإضافية، لكن ضربات الترجيح حسمت الأمر لصالح ريال مدريد الذي تأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني 2023، ليقابل المتأهل من مباراة اليوم بين برشلونة وريال بيتيس، حيث إنه بعد المطالبات من الجماهير في البحث عن، أهداف وركلات ترجيح ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني 2023، سنرفق لكم في هذه المقالة ملخص أهداف ريال مدريد وفالنسيا.

ملخص أهداف ومباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني

أهداف وركلات ترجيح ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني 2023، تأهل ريال مدريد رسميا إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لموسم 2023، بعد فوزه بركلات الترجيح على نظيره فالنسيا في مباراة شهدت فرصا عديدة لكلا الفريقين لكن الحظ وقف في طريقهما، حيث انتهت المباراة بأشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث سجل هدف الريال كريم بنزيما عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، بينما سجل هدف فالنسياسامويل لينو في الدقيقة الـ 46 من عمر المباراة، حيث انتهت المباراة في وقت متأخر لذلك سنرفق لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، ملخص أهداف ومباراة ريال مدريد وفالنسيا في السوبر الإسباني.

😉 Por si te habías perdido nuestro pase a la final, aquí te lo dejamos...#SuperSupercopa pic.twitter.com/CfRoo1fv0r — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 11, 2023

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ركلات الترجيح بين الريال وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

ركلات الترجيح بين الريال وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني، الآلاف الذين لم يسعفهم الحظ أو الوقت لمشاهدة مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا أمس على استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، يبحث حاليا عن، ملخص مباراة ريال مدريد وفالنسيا، في أشواطها الأساسية والإضافية، ويبحث أيضا عن أهداف مباراة الريال وفالنسيا اليوم، كما يهتم في البحث عن، ركلات ترجيح الريال وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني بعد التعادل الإيجابي طيلة الأشواط الأربعة.

أهداف الريال وفالنسيا اليوم في كأس السوبر يوتيوب تويتر

أهداف الريال وفالنسيا اليوم في كأس السوبر يوتيوب تويتر، الفرحة عمت استاد الملك فهد بعدما تأهل الريال إلى نهائي كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية على التوالي، حيث إن الملكي هو بطل النسخة الماضية من كأس السوبر الإسباني، ويحرص على الحفاظ على الكأس للمرة الثانية تواليا، بعد أن قدم مباراة ليست كالمتوقع منه، لكن المطلوب حصل وهو تأهل الفريق بطريقة تحبس الأنفاس، لذلك يهتم جمهور الميرنغي في البحث عن، أهداف الريال وفالنسيا في كأس السوبر يوتيوب تويتر، الذي بدورنا نحرص على نشر لكم، أهداف وركلات ترجيح ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الاسباني 2023.