موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في السوبر الاسباني، توجهت بعثتي برشلونة وريال بيتيس إلى المملكة العربية السعودية منذ أيام من أجل خوض اللقاء المرتقب بين الناديين الكبيرين في إسباني ضمن إطار مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2023، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم غدٍ الخميس الموافق 12 يناير 2023، على استاد الملك فهد الدولي، إذ يخوض منافسات كأس السوبر الإسباني أربع فرق إسبانية، وهي ريال مدريد، وبرشلونة، وفالنسيا، وريال بيتيس، إذ إن ريال مدريد بطل الدوري الإسباني، وبرشلونة الوصيف، في حين أن ريال بيتيس بطل كأس الملك الإسباني، وفالنسيا الوصيف، فهم الآن يتنافسون على لقب كأس السوبر الإسباني في السعودية 2023.

توقيت مباراة برشلونة وبيتيس القادمة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في السوبر الاسباني، سينشره لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حيث يرغب برشلونة في حصد كأس السوبر الإسباني لهذا الموسم، بعد فشله في تحقيق اللقب الموسم الماضي، بعدما تلقى هزيمة من غريمه التقليدي ريال مدريد، وحصد الملكي للكأس، وفي المقابل ينتظر عشاق جمهور البلوغرانا بدء مباراة فريقهم برشلونة ضد ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية، لذلك يتوجهون لمحركات البحث للاطلاع على، توقيت مباراة برشلونة وبيتيس القادمة.

Enjoy 𝗙𝗖 𝗕𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟𝗢𝗡𝗔, 𝘼 𝙉𝙀𝙒 𝙀𝙍𝘼 on @PrimeVideo 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 28, 2022

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معلق مباراة برشلونة وريال بيتيس

معلق مباراة برشلونة وريال بيتيس، معلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني يضيف الاثارة والتشويق للمباراة، لهذا يهتم أنصار البرسا في معرفة اسم معلق مباراة برشلونة وريال بيتيس، لأن تحديد اسم معلق مباراة برشلونة وبيتيس مهم من أجل إضفاء المتعة للمباراة المهمة، التي يتمنى عشاق البرشا قبل نجومه إلى التأهل للنهائي ومقابلة المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم، إذ من المقرر أن يعلق على المباراة عيسى الحربين.

🏆 The Spanish Super Cup bracket pic.twitter.com/eX7eWkNqMa — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2023

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من هو حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الاسباني

من هو حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الاسباني، لماذا يهتم جمهور وأنصار برشلونة في معرفة من هو حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس، لأن الحكم له تأثير كبير على أداء الفريق، فليس كل الحكام مرغوبين لدى جمهور ونجم البرشا على حد سواء، الاتحاد الاسباني لكرة القدم حدد رسميًا، اسم حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس وهو، كارلوس ديل سيرو غراندي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبيتيس في السوبر الاسباني

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبيتيس في السوبر الاسباني، أنظار العالم تتوجه نحو السعودية، لمشاهدة مباريات بطولة كأس السوبر الإسباني للموسم 2023، المقرر إقامتها على استاد الملك فهد الدولي، حيث تكفلت بنقل مباريات السوبر الإسباني قناة ssc الرياضية السعودية، فهي التي تمتلك حقوق نقل المباريات عبر شاشاتها لكل المشاهدين، وسنخصص مقالة جديدة للحديث عن، تشكيل برشلونة ضد بيتيس كأس السوبر الاسباني في السعودية.