موعد مشاهدة ماتش الزمالك والاتحاد الاسكندري اليوم- مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، يستعد نادي الزمالك المصري للقاء نظيره الاتحاد السكندري في إطار الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023، ويحتضن استاد برج العرب في الإسكندرية مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023، كما تتكلف قناة او تايم سبورت الرياضية بنقل ماتش الزمالك ضد الاتحاد السكندري.

تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم

أكثر من نصف المصريين ينتظرون بشوق، موعد مشاهدة ماتش الزمالك والاتحاد الاسكندري اليوم- مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري، تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم، حيث أن المباراة ستكون حاسمة ومثيرة بين الزمالك الذي يحتل ثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الجولة الماضية، ونظيره الاتحاد السكندري سادس ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، لذلك كل التوقعات تشير إلى موقعة كروية منتظرة، لذا من المقرر أن يدخل المدير الفني لنادي الزمالك المباراة ضد اتحاد السكندري هذه الأسماء، في حراسة المرمى، محمد عوا، ويقود .خط الدفاع، حسام عبد المجيد، و محمد عبد الغنى، و حمزه المثلوث، أما في قيادة خط الوسط، سيد نيمار نبيل عماد دونجا امام عاشور محمد عبد الشافي، خط الهجوم، أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، وبذلك نقلت لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من صفحة نادي الزمالك، التشكيل المتوقع للزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم.

مباراة اليوم 🏹

⚽️ الزمالك 🆚 الاتحاد

🏆 الدوري المصري - الجولة الـ 13

🗓️ 11 يناير 2023

🕓 7:00 مساءً

🏟️ ستاد الجيش ببرج العرب



المباراة الأولي تحت رعاية الراعي الرئيسي✨



Nile Developments 🤝 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/tYMVN4rLsf — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 10, 2023

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تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، قنوات او ن تايم سبورت تنقل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث قررت إدارة قنوات اون تايم سبورت نقل مباراة القمة بين نادي الزمالك والاتحاد السكندري، وفي هذه المقالة، ننشر تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، التردد: 11861، ومعدل الترميز: 27500، والاستقطاب: رأسي، تصحيح الخطأ: 6/5، ON Sport HD، تردد راديو اون تايم سبورت ON SPORT.

معلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأربعاء

معلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم الأربعاء، تعرف المتابعون في بداية المقالة على تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري اليوم، كما نشرنا في وسط المقالة، تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري، وفي نهاية المقالة سنضيف لكم اسم معلق مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم، حيث تنقل المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD، بينما يعلق على المباراة المعلق الرياضي بلال علام، موعد مشاهدة ماتش الزمالك والاتحاد الاسكندري اليوم- مشاهدة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري.