فواكه مفيدة يفضل تناولها خلال فصل الشتاء

ليس الطعام وحده يمكنه أن يشعرك بالدفء خلال فصل الشتاء، ويحمي من البرد الشديد، بل يجب أن يحتوي النظام الغذائي الصحي الشتوي على المزيد من المواد المغذّية والفيتامينات، التي يمكنك بسهولة الحصول عليها عبر الفواكه الموسميّة.

ويبحث الكثيرون عن الكثير من طيّبات فصل الشتاء، التي لها تأثير جيّد على المناعة من الانفلونزا والبرد وعلى عمليّة الهضم، وفق مختصين في التغذية.

وذكر المختصون، أن هذه الفواكه تتمثل في البرتقال "دم الزغلول": عادة ما تكون الفواكه في فصل الشتاء غنيّة بفيتامين (C)، الذي يساعد الجهاز المناعي على محاربة أي التهابات في الجهاز التنفسي. يمكنك أكل البرتقال على مدار السنة، ولكن اختر البرتقال "دم الزغلول" خلال فصل الشتاء للونه الجذاب، ولأنه جرعة صحيّة من الألياف.

ولا يمكن إغفال أهمية الرمان: هي من أفضل الفواكه لتناولها في فصل الشتاء. يمكن أن تؤكل لوحدها أو إضافتها إلى السلطات. هي غنية بالمواد المغذية، وتساعد على محاربة السرطان. كما أنها تحتوي كميات كبيرة من المواد المضادة للتأكسد ما هو أيضًا مفيد للقلب.

أما الغريب فروت: تناول الجريب فروت يساعد في تحقيق توازن وزن الجسم. تعزّز هذه الفاكهة الجهاز المناعي. عند تناول المزيد من الجريب فروت، ستلاحظ أنك تستمتع ببشرة أجمل وطاقة أقوى.

فيما يعتبر الموز: مصدر ممتاز لفيتامين ب 6 ومصدر جيد للألياف، والبوتاسيوم، وفيتامين ج. الأفضل تناوله ناضجًا، ويكون الموز ناضجًا عندما يكون لونه أصفر غنيًا مع بضع نقاط سمراء.

أما "فاكهة الكاكا": تعد من أهم الفواكه الشتويّة الصحيّة، ولكنها لا تنال رواجًا تستحقّه. تحتوي أليافًا أكثر من التفاح، ويوصى بتناولها لمحتواها العالي من المعادن ومضادّات الأكسدة. إذا لم تحببها وحدها يمكنك تناولها مع مجموعة متنوّعة من الحلويات.