أعشاب مهمة ومتوافرة للتنحيف وإنقاص الوزن في وقت قصير

يبحث الكثيرون عن وسائل لتخفيف الوزن وإنقاصه، وتتوفر الكثير من نباتات وأعشاب متخصصة للتنحيف، حيث لطالما دخلت الأعشاب الطبية في العديد من العلاجات وخاصة في موضوع فقدان الوزن والتحكم في الشهية.

وأصبح الكثير يعتقدون أن النهج الأفضل الذي يجب إتباعه في فقدان الوزن والتخلص من السمنة و تعزيز عمليتي الهضم والتمثيل الغذائي، من إتباع نمط الحياة الصحي والنزول التدريجي للوزن عن طريق ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي وملائم ، والأهم من كل ذلك التحلي بالصبر لرؤية النتائج.

إلا أنه وللأسف لا زال الكثيرون ورغم درايتهم بمضار الطرق الأخرى على صحتهم ،إلا أن صبرهم القليل ، وحاجتهم لرؤية النتائج السريعة في انقاص الوزن و إذابة الدهون ، تجعلهم يستعجلون الأمور ويقومون بالبحث وتجريب طرق أخرى وجديدة، من رجيمات قاسية وسريعة ،حتى اللجوء لحبوب التنحيف والأدوية ،أو إستخدام اعشاب للتنحيف.

وبالطبع فانهم يدركون الحقيقة لاحقاً وبعد مواجهة المضار المترتبة على سوء الاستخدام ، وأقلها : الإكتئاب والشحوب والإرهاق والوهن وهبوط الضغط ،بالإضافة إلى الحقيقة المرة وهي أنهم يعودون إلى ضعف أوزانهم في أوقات قياسية ، فيبدأ البعض منهم بالبحث عن الطرق المثالية والعلمية الملائمة لهم.

ومن بين هذه الطرق والتي أصبحت دارجة ومستخدمة ويتم إرفاقها بنمط غذائي أو رجيم معين ،استخدامهم نباتات وأعشاب للتنحيف والتي قد أثبت العلم وتأكد من إيجابيتها في إنزال الوزن و تساعد على إذابة الدهون. وفيما يلي ندرج بعض من أهم نباتات و اعشاب للتنحيف التي قد يكون لها أثراً على عملية الأيض لديك أو على شهيتك و تنحيف الجسم:

1- القرفة

من الأمور الإيجابية والتي تشتهر بها القرفة في تأثيرها على الصحة بأنها أسرع عشبة تنزل الوزن وتمنع الإلتهابات وتعتبر مضادة للعديد من الفطريات والطفيليات، وتشكل مصدراً ممتازاً للألياف الغذائية، الحديد والكالسيوم، وناجمة في خفض مستوى السكر بالدم ،فقد أظهرت العديد من الدراسات أن من فوائد القرفة أنها تؤدي إلى إبطاء تخفيف سرعة امتصاص الطعام، مما قد يخفف من إرتفاع مستويات السكر في الدم.

كما وأنها تضيف نكهة حلوة إلى الأطعمة، والتي يمكن أن تساعد في تثبيط الرغبة الشديدة بتناول الأطعمة وخاصة ذات المذاق الحلو. وأثبت أيضاً أنها تساعد على نقل الدهون من الكبد بحيث يستطيع الجسم إستخدامها للحصول على الطاقة، و زيادة معدل عمليات أيض الدهون وحرقها بسهولة أكبر، وتخفيض الكولسترول السيء "LDL". ومن هنا قد يكون لها دوراً كبيراً في تقليل الشهية ومكافحة الدهون في الجسم وبالتالي المساعدة على فقدان الوزن و تنحيف الجسم.

آثار جانبية : على الرغم من أن استخدام القرفة للتنحيف قد يكون آمناً ،إلا أنه في بعض الحالات علينا الإنتباه وتجنب الإستخدام المنتظم والمفرط لها، فهذا قد يؤدي إلى هبوط ضغط الدم ، كما وأنها قد تشكل خطورة على السيدة الحامل أو المرضع أو على الأشخاص الذين يعانون الحساسية منها.

2- الزنجبيل

لقد عرف الزنجبيل بأنه من اعشاب التنحيف و التخسيس وأنه أحد الاطعمة الصحية الفعالة في إنقاص الوزن. وهو يسمح ويساعد الأوعية الدموية بالتوسع وبالتالي يساعد على تحسين الدورة الدموية وهذا يمكن أن يعزز بشكل كبير من عملية التمثيل الغذائي. وتشير الدراسات إلى أنه من خلال تناول الأشخاص للزنجبيل فقد تفقد ما يصل الى 20 ٪ من الدهون أكثر من الذين لا يتناولونه.

ومن الفوائد الصحية العديدة للزنجبيل:

- يحتوي على نسبة عالية من الألياف وبهذا يسهل حركة الأمعاء ويساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم .

- يساعد في الوقاية من قرحة المعدة عن طريق تعزيز إفراز المخاط .

- تعزيز عمليتي الهضم والتمثيل الغذائي فهو يحتوي على الأنزيمات التي تعمل كمحفزات للبروتينات لإفراز الأنزيمات الهاضمة وزيادة درجة حموضة المعدة.

- يستخدم الزنجبيل لمنع الغثيان وخاصة غثيان الصباح عند الحامل .

آثار جانبية : مع أن الزنجبيل يساعد على تخفيف الغثيان إلا أن تناول الكثير منه أيضا له تأثير معاكس فهو قد يسبب الغثيان .

3- الشاي الأخضر

لطالما اشتهر الشاي الأخضر بأنه أسرع عشبة تنزل الوزن ، كما أنه من يعد أبرز اعشاب للتنحيف وذلك ليس لإدرار البول بكثرة كما يعتقد البعض فهذا ليس مرتبطاً بحرق الدهون وخسارتها ، وإنما لأن معظم الأبحاث أثبتت دوره وتأثيره في تسريع وتعزيز عمليات الأيض وحرق الدهون في الجسم .

الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تسمى بمضادات الأكسدة ، فئة من مضادات الاكسدة التي ارتبطت مع زيادة عملية التمثيل الغذائي والقدرة على تحفيز حرق الدهون. العوامل المسؤولة عن زيادة عملية التمثيل الغذائي في الشاي الاخضر هي على الارجح مادة الكافيين و مادة البوليفينول الموجودة في اوراق الشاي، وايضا لاحتوائه على مواد تسمى الكتيكين، وهى مواد كيميائية نباتية تؤثر على عملية الايض.. في هذا السياق ، اشارت احدى الدراسات الى انخفاض بنسبة 4.6٪ من وزن الجسم في التجارب السريرية في فترة اكثر من ثلاثة اشهر على 70 شخصا ممن تناولوا خلاصة الشاي الاخضر .

آثار جانبية : الشاي الأخضر من أبرز اعشاب لتخفيف الوزن، ولكن يمكن أن يخفف إحتباس الماء ،فهو مدر للبول ويحتوي على الكافيين ، ولهذا أيضا قد لا ينصح به لمن يعانون الجفاف أو مرضى ضغط الدم ، ومن الجدير ذكر بأنه إذا ما زاد عن حده فقد يسبب الإسهال والعصبية.

4- بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان كمية عالية من الألياف وكمية منخفضة من الكربوهيدرات ( السكر) .ومن هنا أصبحت تدرج ضمن أبرز اعشاب لتخفيف الوزن وتدخل ضمن خطط فقدان الوزن، في حين أن محتوى الدهون في بذور الكتان هو في النهاية عالي إلا أنه من الدهون الجيدة للجسم ، وهذا ما جعلها خيارا ممتازا سواء بالنسبة للصحة او لفقدان الوزن.

تحتوي بذور الكتان بالإضافة للألياف على مادة صمغية ، وعند نقعها بالماء واكلها فهي تساعد على إمتلاء المعدة وبالتالي الإحساس بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم .

بذور الكتان تساعد في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب كما أثبت العلم، فهي مصدر غني للأوميغا 3 والأحماض الدهنية والألياف المفيدة لتعزيز صحة القلب وتقليل ضغط الدم وتخفيض نسبة الكولسترول السيء في الجسم ، كما وأثبت بأن قشرتها لها دور كبير في محاربة السرطان والوقاية منه.

5- الجينسنغ

يعتبر الجينسنغ من أعشاب التخسيس الطبية التي تساعد على زيادة إفراز الطاقة في الجسم والقدرة على التحمل وبالتالي محاربة التعب والإرهاق، وبهذا قد تساعدك على زيادة معدل نشاطك وقيامك بالنشاط البدني الضروري واللازم لتخفيف وزنك، بالإضافة إلى ما أثبتته الأبحاث من دورها في خفض مستويات السكر في الدم وبالتالي المساعدة على فقدان الوزن.

وهي كما القرفة تساعد أيضاً في نقل الدهون من الكبد بحيث يستطيع الجسم إستخدامها للحصول على الطاقة وزيادة معدلات الأيض في الجسم وتقليل نسبة الكولسترول السيء في الدم وتعد من أبرز اعشاب للتنحيف .