لأصحاب الـ40 عاماً ..لا تتناولوا المضادات الحيوية

حذرت دراسة طبية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما من تناول المضادات الحيوية كون أن خطرها سيكون تراكمياً .

وقالت الدراسة إن الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الأمعاء ، حيث إن الخطر يبدأ بعد عام إلى عامين من تناول المضادات الحيوية

وأشارت الدراسة إلى أن قرابة 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من التهاب الأمعاء.

الدراسة ربطت بين ارتفاع احتمال إصابة الأشخاص الأصغر سنا (أقل من 40 عاما) بداء "كرون" والتهاب القولون التقرحي، باستخدام المضادات الحيوية.

ووجدت الدراسة أن استخدام هذه الأدوية أظهر ارتباطا واضحا بخطر الإصابة بالتهاب الأمعاء، بغض النظر عن العمر، رغم كون المرضى الأكبر سنا هم الأكثر عرضة للخطر.

"تستهدف المضادات الحيوية واسعة الطيف عشوائيا الجراثيم جميعهن في الأمعاء، وليس فقط تلك التي تسبب المرض".