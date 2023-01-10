أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، بعد الإعلان عن إقامة مباراة كأس موسم الرياض لموسم 2023، بين نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين معاً ضد نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في تاريخ 19-1- 2023، المقبل، بدأ عشاق كرة القدم يتسابقون من أجل حجو تذاكر السفر إلى المملكة العربية السعودية لكي لا تفوتهم هذه المباراة التاريخية، وقبل ذلك كانوا قد استعلموا عن أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان التي من المقرر إقامتها على استاد الملك فهد الدولي، لأن قُبيل أي خطوة يلجأ محبو الساحرة المستديرة إلى المواقع المختصة للسؤال عن، سعر تذكرة مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان.

سعر تذكرة مباراة الهلال والنصر ضد سان جيرمان

أسعار تذاكر مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، المباراة المرتقبة نالت اهتمام الملايين من أنصار كرة القدم، لاسيما وأن هناك مواجهة مرتقبة بين أبرز النجو العالميين في كرة القدم، حيث سيتواجه من جديد النجمين العالميين كريستيانو رونالدو رفقة نادي النصر السعودي، ضد غريمه التقليدي في العقد الأخير ليونيل ميسي نجم هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ولأن هذه المباراة سيملؤها الاثارة والتشويق لأنها تجمع بين مجموعة من أهم اللاعبين وأبرزهم على مستوى العالم، لذلك قررت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إضافة، سعر تذكرة مباراة الهلال والنصر ضد سان جيرمان، في هذا التقرير.

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كم سعر تذكرة مباراة باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر

كم سعر تذكرة مباراة باريس سان جيرمان ضد الهلال والنصر، أسعار تذكرة مباراة نجوم الهلال والنصر السعودي ضد نجوم باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، تتفاوت من مكان إلى آخر، حيث يبدأ سعر التذكرة من 35 ريالاً وينتهي بـ 1550 ريالا سعودياً وفق المكان داخل الاستاد، حيث إن سعر التذكر خلف المرمى مباشرة تبلغ 35 ريالا سعوديا، بينما تصل سعر التذكرة في الواجهة بـ 40 ريالا سعوديا، ووصل سعر التذكرة في الواجهة بـ 60 ريالا سعوديا، أنا سعر التذكرة في المقصورة فهو الأعلى من بين مثيلاتها، حيث يبلغ سعر التذكرة في المقصورة 1550 ريال سعودي.

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طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والهلال ضد سان جيرمان في السعودية

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