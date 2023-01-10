تردد قناة SSC السعودية الرياضية لنقل مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جريمان، تلتفت أنظار العالم صوب العاصمة السعودية الرياض، فهي باتت في الأسابيع الأخيرة محط أنظار عشاق كرة القدم والمحللون الرياضيون، خاصة بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه الإنجليزي مانشستر يونايتد، مع عقد حتى 2025 براتب سنوي يصل إلى 200 مليون دولار، كأغلى راتب في تاريخ نجوم كرة القدم، لكن النهضة الكروية السعودية لم تقف عند هذا الحد، حيث ينتظر العالم المباراة المرتقبة بين النصر والهلال السعودي ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو ما يعني أن ألمع نجوم كرة القدم في العالم سيتوجهون لخوض مباراة في السعودية، وأبرزهم ميسي وكيليان مبابي ونيمار، لكن الحدث الأبرز هو المنافسة من جديد بين ميسي ورونالدو في تلك المباراة، لهذا سنرفق لكم في هذه المقالة، تردد قناة قنوات SSC السعودية الرياضية لنقل مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جريمان.

تردد قناة SSC السعودية الرياضية

تردد قناة SSC السعودية الرياضية لنقل مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جريمان، أنظار العالم تترقب المباراة القادمة بين نادي النصر والهلال مجتمعين مقابل نادي باريس سان جيرمان، حيث من المقرر أن تقام المباراة في 19 يناير 2023، كما إنه من المقرر أن تنقل المباراة التي تستحوذ على اهتمام الملايين من عشاق كرة القدم قنوات اس اس سي السعودية، لهذا سينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تردد قناة SSC السعودية الرياضية، لمشاهدة مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان.

#برا_18 | تركي المسند:

من أبرز التعديلات للائحة الوكلاء هي تغير المسمى من وسيط إلى وكيل وتحديد القيمة ووجود اختبارات للوكلاء.



⁦@TurkiAlmesned⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/lSQLnYKBYl — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 9, 2023

تردد قناة SSC السعودية الرياضية على نايل سات

فريق العمل في الوكالة، لا يتردد في نشر لكم كل ما يلبي رغباتكم لكن وفق السياسة التي تتبعها إدارة الوكالة منذ نشأتها، وفي هذه المقالة سننشر لكم، تردد قناة SSC السعودية الرياضية على نايل سات، حيث إن قنوات اس اس سي السعودية هي التي سنقل مباراة الهلال والنصر السعودي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الخميس الموافق 19- 1- 2023، لهذا ننشر لكم الآن، تردد قناة SSC الرياضية على نايل سات، التردد: 12523، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 6/5.

موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، من جديد يتواجه ميسي ورونالدو، لكن هذه المرة سيكون رونالدو رفقة ناديه الجديد النصر السعودي، أما ميسي سيكون مع نجوم باريس سان جيرمان للموسم الثاني على التوالي، حيث يرى عشاق كرة القدم أن هذه المباراة ستكون مثيرة جداً، كونها تضم ثلة من ألمع نجوم كرة القدم على مستوى العالم أجمع، لهذا، فإن موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، سيكون يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023، على استاد الملك فهد، موعد مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان.