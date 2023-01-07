الكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية2023

كشفت مصادر في وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله، مساء اليوم السبت، عن موعد صرف الدفعة الأولي من مخصصات الشؤون الاجتماعية للعام الجديد 2023.

وبينت المصادر أن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سيتم تحديده نهاية الأسبوع الحالي عقب الانتهاء من صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضحت أن الأموال المخصصة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وصلت للجهات المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية وزارة المالية في رام الله، مبينة أن آلية صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية ستكون وفقاً للألية المتبعة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

ونحو 78 ألف أسرة من قطاع غزة و33 ألف أسرة في الضفة الغربية المحتلة المدرجة على برنامج التحويلات النقدية "شيكات الشؤون"، حيث تبدأ الدفعات من 750 شيكلاً، وحتى 1800 شيكل للأسرة الواحدة.