معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم، يستعد نادي برشلونة الإسباني استقبال نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد، ضمن الأسبوع الـ 16 من عمر الدوري الاسباني الدرجة الأولى لموسم 2022-2023، إذ قررت الاتحاد الإسباني لكرة القدم انطلاق مباراة نادي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والقدس المحتلة، مساء اليوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، حيث يتوقع الجميع يشهد استاد سيفيتاس ميتروبوليتانو، مباراة نارية نظرا للتنافس بين الناديين من جهة، وللمشاحنات الإعلامية من جهة أخرى بعد صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان من نادي برشلونة إلى نظيره اتلتيكو مدريد.

يتساءل عشاق كرة القدم في إسبانيا والوطن العربي عن، معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم، حيث يتواجه الناديان في الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإسباني، إذ يسعى نادي برشلونة لتعزيز صدارة الدوري بعد تعثر ريال مدريد أمس أمام فياريال بهدفين لهدف، بينما يحرص المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني المنافسة على لقب كأس الليغا حتى او كانت المنافسة صعبة، حيث إن "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تضع لكم، من هو معلق مباراة برشلونة اليوم، إذ من المقرر أن يعلق على المباراة المعلق الشهير حسن العيدروس.

✈️ Here's who we're taking to Madrid today for #AtletiBarça! pic.twitter.com/K6x5gwWp4y