معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم، يستعد نادي برشلونة الإسباني استقبال نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في العاصمة مدريد، ضمن الأسبوع الـ 16 من عمر الدوري الاسباني الدرجة الأولى لموسم 2022-2023، إذ قررت الاتحاد الإسباني لكرة القدم انطلاق مباراة نادي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والقدس المحتلة، مساء اليوم الأحد الموافق 8 يناير 2023، حيث يتوقع الجميع يشهد استاد سيفيتاس ميتروبوليتانو، مباراة نارية نظرا للتنافس بين الناديين من جهة، وللمشاحنات الإعلامية من جهة أخرى بعد صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان من نادي برشلونة إلى نظيره اتلتيكو مدريد.

من هو معلق مباراة برشلونة اليوم

يتساءل عشاق كرة القدم في إسبانيا والوطن العربي عن، معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم، حيث يتواجه الناديان في الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإسباني، إذ يسعى نادي برشلونة لتعزيز صدارة الدوري بعد تعثر ريال مدريد أمس أمام فياريال بهدفين لهدف، بينما يحرص المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني المنافسة على لقب كأس الليغا حتى او كانت المنافسة صعبة، حيث إن "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تضع لكم، من هو معلق مباراة برشلونة اليوم، إذ من المقرر أن يعلق على المباراة المعلق الشهير حسن العيدروس.

✈️ Here's who we're taking to Madrid today for #AtletiBarça! pic.twitter.com/K6x5gwWp4y — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2023

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القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم

العديد من القنوات الرياضية تحرص على نقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم، حيث يبحث المشاهد عن أقوى قناة تعرض مباريات كرة القدم في الدوري الإسباني، وننشر لكم في هذه المقالة، القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم، حيث من المقرر أن تنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة اليوم، بين سبورت القطرية، beIN Sports 1 HD Premium، و beIN Sports HD 1.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، إذ يحتل نادي البرسا صدارة ترتيب الدوري الإسباني حتى هذه الجولة، بعد تعثر ريال مدريد أمس أمام الغواصات الصفراء بانتظار مباراته اليوم أمام أتلتيكو مدريد، بينما يأتي فريق أتلتيكو مدريد في المركز الرابع من الليجا، حيث من المتوقع أن يخوض مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز المباراة ضد أتلتيكو مدريد، بـ حراسة المرمى: تير شتيجن، أما في خط الدفاع: كوندى، كريستنسن، بالدى، سيرجى روبيرتو، بينما يقود خط الوسط: جافى، بيدرى، دى يونج، أما في خط الهجوم: رافينيا، توريس، ديمبيلى.

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة اليوم

تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة اليوم، يحتل فريق برشلونة المركز الأول في ترتيب الأندية الإسبانية لهذا الموسم، حيث يمتلك حتى اللحظة 38 نقطة، متفوقاً على غريمه التقليدي نادي ريال مدريد، بينما يحتل نادي أتلتيكو مدريد رابع ترتيب الدوري الإسباني، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بهذه الاسماء، حراسة المرمى: يان أوبلاك، حط الدفاع: خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، خط الوسط: كوكى، كاراسكو، كوندوجبيا، لورينتى، ويلمار باريوس، خط الهجوم: ألفارو موراتا، جريزمان، معلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم، تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم.