من هو كريم يونس؟ عمت بلدات وشوارع الأراضي الفلسطينية الأفراح والسعادة، بعد الافراج عن الأسير الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس بلد أن أمضى أربعين عاماً متنقلا بين زنازين وسجون الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة أعماله الفدائية، حيث ألنت وزارة الأسرى والمحررين اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت فجر اليوم عن الأسير كريم يونس وألقته في شوارع بلدة عنتابا في الداخل الفلسطيني المحتل، خوفا من حشود استقباله، لأن الاحتلال بات يخشى من الحشود الفلسطينية في استقبال بطلهم الذي أمضى 40 عاماً في سجون الاحتلال، لهذا بات الفلسطينيون يتساءلون عن، من هو كريم يونس، حيث إن خبر الافراج عنه ذاع صيته في كل أزقة مخيمات وبلدات ومدن دولة فلسطين وحتى الوطن العربي، لهذا سننشر لكم السيرة الذاتية للأسير المحرر كريم يونس، بعدما ضجت وسائل الاعلام المحلية بنشر خبر الافراج عن كريم يونس.

من هو كريم يونس الذي افرج عنه الاحتلال اليوم

الاحتلال أفرج عن الأسير كريم يونس بعد أن اعتقله لمدة 40 عاماً، حتى بات عميداً للأسرى، وهو ما دعا المواطنين لاسيما متوسطي العمر والذين لايعرفون شيئا عن سيرة الأسير كريم يونس، للبحث عن، من هو كريم يونس الذي افرج عنه الاحتلال اليوم، حيث اننا في هذه المقالة سننشر لكم السيرة الذاتية للأسير الفلسطيني البطل في عيون الفلسطينيين كريم يونس، لما تصدر محركات البحث في البحث عن، من هو كريم يونس الذي افرج عنه الاحتلال اليوم، حيث إننا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سنضيف في مقالتنا هذه السيرة الذاتية للأسر كريم يونس ويكيبيديا، وهل هو متزوج قبل اعتقاله أم لا يزال أعزباً.

هل كريم يونس متزوج؟

وعمت الفرحة والسعادة بالافراج عن كريم يونس فجر اليوم، حيث امتلأت شوارع المدن الفلسطينية بالمواطنين احتفالا بالافراج عن كريم يونس، وأنه أخيرا عانق الحرية بعد أربعين عاما في الأسر، وهو ما استدعى أن نرفق لكم سيرته الذاتية كاملة، وحتى سنجيب عن سؤال، هل كريم يونس متزوج؟ وهو السؤال الذي يراود الكثيرين من الفلسطينيين خاصة من صغار السن أو متوسطي السن، كونهم يرغبون في الاطلاع على حياة كرين يونس قبل اعتقاله، وحياة كريم يونس في السجون، وكريم يونس بعد الافراج عنه، من هو كريم يونس؟ حيث إنه وفق المعلومات فإن كريم يونس غير متزوج.

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كريم يونس السيرة الذاتية

كريم يونس السيرة الذاتية، أو وفق ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، من هو كريم يونس، حيث إنه وفق موقع ويكيبيديا الشهير، فإن المحرر البطل كريم يونس الذي عانق الحرية اليوم، اسمه الثلاثي كريم يوسف فضل يونس، حيث إن تاريخ ولادته كان في 24 ديسمبر 1956، و هو أسير من فلسطينيين الداخل المحتل عام 1948، وتحديدًا من قرية عارة الواقعة في المثلث الشمالي، في الداخل الفلسطيني المحتل، حيث أقدمت قوات الاحتلال باقتحام مدرسته واعتقاله وهو على مقاعد الدراسة بتاريخ 1 يونيو 1983، بينما أفرجت عنه فجر اليوم الخميس الموافق 5 يناير 2023، إذ يعد حاليًا أقدم أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، كما إنه يعد أقدم أسير في العالم، كريم يونس السيرة الذاتية.





من هي زوجة كريم يونس

وحول الحديث عن ما هي زوجة كريم يونس، السؤال الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين نشطاء السوشيال ميديا، قررنا أن ننشر لكم حقيقة إن كان كريم يونس متزوجاً أم أعزبا، حيث بعد البحث الطويل عبر الناس القريبة منه وعبر المواقع المختصة في نشر السيرة الذاتية عن الأسرى تبين لنا أن الأسير المحرر كريم يونس غير متزوج، كونه اعتقل وهو على مقاعد الدراسة عام 1983، ميلادياً، كما إن والدته توفيت قبل الافراج عنه بأشهر قليلة، حيث إنه نشر رسالة له ناعيا والدته وهو في الأسر.





كم عمر كريم يونس

حيث إن الأسير كريم يونس من مواليد عام 1956، كم عمر كريم يونس، وبات السؤال عن عمر كريم يونس، يشغل بال الناس حيث إنه ظل في سجون الاحتلال لمدة 40 عاماً على توالي، تعرض لأبشع تعذيب وتحقيق، حيث تنقل بين زنازين الاحتلال، وبقي في زنازين منفردة لسنوات، إذ إنه بعد أن قضى أربعين عاماً، ومع نشر سنة ولادته، حيث أن عمر كريم يونس الآن، 67 عاماً، من هو كريم يونس؟ كم عمر كريم يونس، من هي زوجة كريم يونس، هل كريم يونس متزوج؟ كريم يونس السيرة الذاتية.