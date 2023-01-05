كريم يونس حــــــراً بعد 40 عاماً في سجون الاحتلال

بعد 40 عاماً من الأسر، أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عن الأسير كريم يونس فجر اليوم الخميس 5 يناير 2023، وألقته في أحد شوارع "رعنانا" في الداخل الفلسطيني المحتلة عام 48.

وأفادت وزارة الأسرى والمحررين، بأن مركبة تابعة لمخابرات الاحتلال أنزلت الأسير كريم يونس في أحد شوارع منطقة رعنانا وتركته وحيدًا وغادرت بشكل سريع.

وأشارت وزارة الأسرى في بيان مقتضب، إلى أن شقيق الأسير كريم يونس "حكيم" استطاع بصعوبة الوصول لمكان الأسير كريم في رعنانا، وهو الآن في طريقه لمنزل العائلة ومكان الاستقبال.

وأكدت أن استخدام الاحتلال لهذه الطريقة في الإفراج لن تمنع الفرحة من الدخول لقلب كل فلسطيني بتحرر الأسير كريم يونس بعد أربعة عقود من الاعتقال.

وشددت على أن هذه الطريقة في الإفراج تؤكد أن الاحتلال يخشى حتى فرحة شعبنا واستقباله لأبطاله.

وكريم يوسف فضل يونس (ولد في 24 ديسمبر 1956) هو أسير فلسطيني من فلسطينيي 48، وتحديدًا من قرية عارة الواقعة في المثلث الشمالي.

واعتقل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" كريم يونس وهو على مقاعد الدراسة بتاريخ 1 يونيو 1983، واستمر يتنقل بين سجون وزنازين الاحتلال لمدة 40 عاماً وسط ظروف تحقيق قاسية، في السجون حتى أُفرج عنه فجر اليوم.