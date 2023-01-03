متى موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 .. القنوات الناقلة

موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 .. القنوات الناقلة ، وبعد أن تمت الصفقة المثيرة للجدل بين أوساط الرياضيين من قبل اللاعب البرتغالي الدون ذهب الملايين من المتابعين للكرة القدم في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج في البحث عبر محرك جوجل الشهير عن متى موعد أول مباراة رونالدو مع نادي النصر حيث يتحمس هؤلاء في مشاهدة المباراة الجميلة مع هذا اللاعب القادم من أوروبا والذي يتابعه أكثر من مئة مليون متابع على حسابه على انستغرام وفي المقابل قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في كتابة هذه المقالة التي من خلالها سوف تتعرفون على الإجابة عن هذا الموضوع الذي وصل إلى قائمة التريند على الشبكة العنكبوتية إضافة إلى ذلك وضعنا لكم تردد القنوات الناقلة وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023

وفي الإجابة عن استفسار الجمهور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية عن متى موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر 2023 فهي على النحو التالي: حيث ستكون المباراة الأولى للدون في تاريخ 21 من يناير 2023 على ملعب مرسول بارك حيث سيلعب ضد فريق الاتفاق .

وحسب التقارير الرياضية العالمية ، فإن اللاعب رونالد سيلعب من نادي النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد السعودي ، ويتحمس الملايين من المتابعين إلى مشاهدة الدون البرتغالي في هاتين المباراتين اللتين سوف تنعرضان على قناة SSC الرياضية بث مباشر .

ترتيب جدول الدوري السعودي 2023

وقبل ان نضع لكم تفاصيل ترتيب جدول الدوري السعودي 2023 نشير لكم إلى ان اللاعب رونالدو صاحب المسيرة الكروية التاريخية حيث سجل خلاله مشاركته مع نادي ريال مدريد الاسباني 450 هدفا ، سيتغيب عن أول مباراتين مع النصر أمام الطائي والشباب في الدوري السعودي .

يقولون الرعاة المتكفلين بقيمة عقد رونالدو مع نادي #النصر ، طيب وين شعارات الرعاة ؟



• كل شيء واضح (: pic.twitter.com/RfOGRyYtHB — خالد بن عبدالعزيز (@0ytrb) January 3, 2023

ويعود السبب وراء تغيب رونالدو عن هاتين المباراتين بسبب الإيقاف الصادر بحقه بسبب واقعة "الهاتف" مع أحد الأطفال خلال تواجده مع مانشستر يونايتد فريقه السابق ، وعن تفاصيل ترتيب الجدول فهو التالي:

فريق لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط

1 شعار النصر النصر 11 8 2 1 19 6:25 19 26

2 شعار الشباب الشباب 10 8 1 1 20 6:24 18 25

3 شعار الاتحاد الاتحاد 10 7 3 0 20 3:16 13 24

4 شعار التعاون التعاون 11 7 2 2 19 12:18 6 23

5 شعار الهلال الهلال 11 6 4 1 19 10:20 10 22

6 شعار ضمك ضمك 11 4 6 1 19 9:14 5 18

7 شعار الطائي الطائي 11 6 0 5 19 14:17 3 18

8 شعار أبها أبها 11 5 1 5 19 18:14 -4 16

9 شعار الفتح الفتح 10 5 0 5 20 11:16 5 15

10 شعار الإتفاق الإتفاق 11 3 4 4 19 9:10 1 13

11 شعار الرائد الرائد 11 4 0 7 19 17:11 -6 12

12 شعار الفيحاء الفيحاء 11 3 2 6 19 18:10 -8 11

13 شعار الوحدة الوحدة 10 2 3 5 20 9:4 -5 9

14 شعار العدالة العدالة 11 1 2 8 19 20:5 -15 5

15 شعار الخليج الخليج 11 1 1 9 19 19:4 -15 4

16 شعار الباطن الباطن 11 0 1 10 19 32:5 -27 1

صفقة رنالدو مع نادي النصر

وفي تفاصيل هذه المقالة التي تحدثنا بها حول موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 نشير لكم إلى أن صفقة الدون مع النصر بلغت ما يقارب الـ 500 مليون دولار لمدة موسمين ونصف حتى 2025 في صفقة انتقال مجانية.

وجاءت هذه الصفقة التي تم تتويجها اليوم باستقبال مهيب على مادي مرسول بارك بحفل شارك فيه الالاف من الأشخاص ومشجعي اللاعب والنادي وادارته ، بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وعن راتب رونالدو مع نادي النصر يترتب عليكم المتابعة .

رونالدو يتدرب مع فريق النصر

كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر 2023

وفي الإجابة عن تساؤل الجمهور حول كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 فقد قمنا في وضعه وهو على النحو التالي حيث تطرقت تقارير صحفية رياضية إلى أن راتب رونالدو الأساسي مع نادي النصر سيكون 100 مليون يورو ، وهو يعد الأعلى بين اقرناه من الفريق .

ونكمل معكم تقديم الإجابة الرسمية عن سؤال كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 ، وأضافت تلك التقارير إلى ان راتب الدون قد يصل إلى 210 مليون يورو بالنظر إلى حوافز ومكافآت ودعاية وغيرها من الأمور التي ترفع من راتب اللاعب وللمزيد من الاطلاع ( اضغط هنا ) ، وفيما تردد القنوات الناقلة لأول مباراة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر .

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر السعودي 2023

ولقد وضع لكم فريق الموقع ضمن المعلومات الحصرية حول موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023، تفاصيل تردد قناة SSC الناقلة لمباراة النصر السعودي 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهو :

القمر الصناعي نايل سات التردد 12523. معدل الترميز 27500. الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 5/6. القمر الصناعي عرب سات معامل تصحيح الخطأ 3/4. الاستقطاب أفقي التردد 12418.

وفي نهاية المقالة التي حرص فيها الفريق على تقديم الإجابة عن استفسار الجمهور حول متى موعد أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 .. القنوات الناقلة نتمنى وبكل قوة ان تكون قد نالت اعجابكم .