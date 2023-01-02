إجابة كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي سنويا 2023 .. راتب رونالدو مع النصر

كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي سنويا 2023 ، وعلى محرك جوجل يواصل متابعي الدون في البحث عليه من أجل التعرف على الرقم الرسمي والحقيقي لراتب رونالدو مع نادي النصر حيث تجاوزت نسبة عمليات البحث لأكثر من سبعون الفا على هذا التساؤل حيث تعد هذه الصفقة من الصفقات المثيرة للجدل والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض وسوف يتطرق فريق فلسطين اليوم الاخباري إلى هذا الموضوع بشكل وافي ودقيق في هذه السطور كما وضعنا لكم معلومات عامة عن هذا اللاعب الذي يتابعه الملايين على حساباته الرقمية لا سيما على انستغرام الذي تجاوزت المئة مليون متابع وبدأ الان اللاعب البرتغالي في التدريب مع النادي الذي سيخوص اول مباراته معه في نهاية هذا الأسبوع الحالي ويمكن لكم الان التعرف على كامل التفاصيل وهي على النحو التالي:

كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر 2023

وفي الإجابة عن تساؤل الجمهور حول كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 فقد قمنا في وضعه وهو على النحو التالي حيث تطرقت تقارير صحفية رياضية إلى أن راتب رونالدو الأساسي مع نادي النصر سيكون 100 مليون يورو ، وهو يعد الأعلى بين اقرناه من الفريق .

ونكمل معكم تقديم الإجابة الرسمية عن سؤال كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي 2023 ، وأضافت تلك التقارير إلى ان راتب الدون قد يصل إلى 210 مليون يورو بالنظر إلى حوافز ومكافآت ودعاية وغيرها من الأمور التي ترفع من راتب اللاعب .

كم راتب رونالدو مع نادي النصر

وفي خضم هذه المعلومات التي نتطرق بها حول راتب رونالدو مع نادي النصر السعودي نشير إلى أن راتبه قد وصل في عام 2018 مع نادي ريال مدريد الاسباني الذي تطور تباعا إلى 556 مليون جنيه إسترليني ، مع نادي اليوفنتوس الايطالي قد وصل إلى 31 مليون يورو وسوف نقوم الان برصد باقي التفاصيل في السطور التالية.

صفقة اللاعب رونالدو مع نادي النصر السعودي

وفي وقت سابق وبتصريح صحفي تداوله كافة وسائل الاعلام العالمية فقد قال خبير انتقالات اللاعبين في اوروبا الإيطالي فابريزيو رومانو أن عقد اللاعب البرتغالي القادم من مانشستر يونايتد بعد ان فسخ عقده معه بالتراضي سيمتد مع نادي النصر السعودي حتى يونيو 2025 .

كما وأشار الخبير رومانو في حديثه ، أن رابت رونالدو البالغ من العمر (37 عاما) يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية) ، وكان نادي النصر قد اعلن عبر حسابته الرقمية الرسمية عن ضم اللاعب رونالد بين صفوف لاعبيه بعقد يعد الأكبر في تاريخ الكرة بقيمة 500 مليون يورو ، وفيما يلي تعليق المتابعين على التواصل الاجتماعي .

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الأسطورة " رونالدو " في طريقه إلى الرياض ؛ للانضمام لفريقه الجديد النصر السعودي.pic.twitter.com/jMcVbMMlUX — خبر عاجل (@AJELNEWS24) January 2, 2023

صالح الفهيد علق : " صدمتهم بانتقال كريستيانو لنادي النصر السعودي كبيرة .. واحقادهم وكراهيتهم لبلادنا أكبر !! كل منجز تحققه #السعودية في اي مجال يثير غضبهم ويصيبهم بالإحباط. اللهم زدهم مرارة واحباطا وخيبة !".

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فيصل السدري علق على صفقة رونالدو مع نادي النصر السعودي : "دوم النصر بطل دوري روشن دوم النصر بطل كأس الملك ألف مبروك للنصر دوم الله يبارك فيك دوم الله يوفقك النصر للنصر دوم ما شاء الله تبارك الله الأفضل والبطل وداهية رادوي جارسيا النصر بطل دوري روشن ممتاز الأفضل والأقوى النصر ".

نادل علق : مسحت بإسمك الأرض يا رونالدو...بعد الريال واليوفي ومانشستر تلقى روحك تلعب ضد الطائي وضمك.. المهم دير حل مع جورجينا برا تزوجها والا خليها فحوش إماليها خير ميطبقو عليك الحد فالسعودي ".

تفاصيل صفقة رونالدو مع النصر

وفي نهاية المقالة التي تحديثنا بها حول اجابة كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي سنويا 2023 وضعنا لكم معلومات عامة عن اللاعب واسمه كاملا كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفيرو وهو يعد من مواليد 5 فبراير 1985.

رونالدو صاحب الالقاب التاريخية يعد لاعب كرة قدم برتغالي يلعب كمهاجم مع النصر في دوري المحترفين السعودي وهو ‌قائد المنتخب البرتغالي ويرجح أن تبلغ ثرونه المالية بقدر 245 مليون دولار أمريكي .