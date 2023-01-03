إليك تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic 2023 نايل سات  HDو SD عالم الحيوان وكيدز

تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic 2023 نايل سات HDو SD عالم الحيوان وكيدز ، وعكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على كتابة هذه المقالة التي نشرح فيها بشكل وافي عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد حيث رصدنا مع الدخول في العام الجديد الآلاف من عمليات البحث المستمرة على جميع محركات البحث بمختلف اصنافها واشكالها على الانترنت ولقد لبى فريق الموقع على الفور نداء الجماهير في العديد من الدول العربية وأخرى خارج منطقة الشرق الأوسط في وضع التردد في هذه المقالة إلى جانب تعريف بسيط عن القناة التي تتميز في انها تعرض برامج وتحقيقات جميلة في مختلف المواضيع ويترتب على الجميع من الان المتابعة الكاملة حتى النهاية ، وقبل أن نبدأ في التفاصيل نذكر الجميع إلى أن الفريق يقوم يوميا في عرض معظم الترددات للقنوات الرائدة والرائجة .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 نايل سات

حيث وضعنا لكم بعد هذه المقدمة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد على النايل سات وهي على النحو التالي: تردد القناة بجودة اتش دي الجديد هو 11411، والاستقطاب أفقي أو H ومعدل الترميز هو 30000 ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4. وهذا التردد الجديد يمكنكم بكل سهولة ضبطته على شاشات التلفاز .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD

إضافة إلى التردد السابق وضعنا لكم تردد آخر لقناة ناشيونال جيوغرافيك بجوده أس دي SD هو 12226 والاستقطاب أفقي أو H والترميز 27500 وتصحيح الخطأ 5/6 ، وعن خطوات ضبط التردد يترتب على حضراتكم من الان المتابعة .

وتحظى قناة ناشيونال جيوغرافيك باهتمام كبير ويتابعها الملايين من الأشخاص في جميع انحاء العالم وعلى مدار الساعة في مشاهدة برامجها وشاشاتها على مدار الساعة أي اربع وعشرون ساعة ، وفيما تكملة باقي المعلومات .

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك النايل سات

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي HD

ونواصل معكم تقديم كافة التفاصيل المتعلقة في ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي 2023 بجودة HD حيث يترتب عليكم من الان أولا: وفي الخطوة الأولى من عملية الضغط على زر MENU بجهاز التحكم عن بعد بجهاز الاستقبال وبعدها يترتب عليكم انقر فوق الإعدادات وبعدها قم باختيار تثبيت الهواء.

وفي الخطوة الثانية من عملية ضبط تردد ناشيونال جيوغرافيك يترتب عليكم وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة قم بتحديد إضافة قناة ثم بعدها ابدأ في إدخال جميع البيانات المطلوبة واختر القمر الصناعي.

وفي الخطوة الثالثة قم على الفور في النقر فوق بحث بعد الانتهاء من البحث اضغط على كلمة حفظ في قائمة القنوات ، ستجد القناة الحالية ، وبهذه الخطوة سوف تقومون في مشاهدة القناة مع الاهل والاحباب بكل اريحية تامة .

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برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic

وسوف نتعرف سويا على ابرز برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك وهي التالي: أولا: برنامج المملكة المتوحشة ثانيا: برنامج جحيم البحار ثالثا: برنامج اكتشاف عالم المحيطات رابعا: برنامج الحياة البرية خامسا: برنامج الكلاب الشرسة سادسا: برنامج ثعابين في المدينة سابعا: برنامج أمن المطارات ثامنا : برنامج صائد التماسيح المتوحشة .

تعريف قناة ناشيونال جيوغرافيك

وفي هذه الفقرة التي تأتي ضمن تفاصيل تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبيNational Geographic 2023 نايل سات HDو SD عالم الحيوان وكيدز وضعنا لكم معلومات عامة عن هذه القناة تتبع منظمة ناشيونال جيوغرافيك وتعرض أفلام وبرامج وثائقية عن الطبيعة والعلم والحضارة والتاريخ وتوجد عدة نسخ من هذه القناة من بينها ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي وهي قناة ناطقة باللغة العربية ، وبسبب قوتها في الانتشار فإن قناة ناشيونال جيوغرافيك تتواجد في 162 دولة و بـ 27 لغة وفي 231 مليون منزل ، كما أنها تقوم بين الحين والأخر في تحديث ترددها وبرامجها المميزة .