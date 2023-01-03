محدث: تردد قناة مصر أم الدنيا 2 الجديد 2023 مباشر بجودة HD على النايل سات .. مسلسلات قناة مصر أم الدنيا

تردد قناة مصر أم الدنيا 2 الجديد 2023 مباشر بجودة HD على النايل سات ، وفي هذا التوقيت الذي دخل العام الجديد يحرص كل متابع ومشاهد لهذه القناة الرائدة في جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول في ضبط تردد قناة مصر ام الدنيا 2 الجديد حيث تذاع عبره العديد من البرامج المشوقة والجذابة إضافة إلى المسلسلات التي تقدمها بدون تقطيع ونتيجة لهذا الاهتمام الواسع نشر فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل حول هذا الموضوع في هذه المقالة التي نجددها يوميا وعلى مدار الساعة وقبل ان نبدأ في ذكر الشرح الوافي نشير إلى أنه في وقت سابق قد أعلنت قناة مصر ام الدنيا وعبر بيان لها عن توقف بثها على الترددات القديمة وأنها ستبدأ في البث باستخدام تردد اخر على النايل سات ولضبط الإشارة يترتب على الزائرين من المتابعة حتى النهاية .

تردد قناة مصر أم الدنيا 2 الجديد 2023 HD على النايل سات

وفي هذا السطر سوف تتعرفون بكل اريحية تامة عن تردد قناة مصر أم الدنيا 2 الجديد 2023 HD على النايل سات وبعد على الفور سوف تتعرفون على عملية ضبطه أي خطواتها ونبدأ أولا مع التردد وهو 11555 ويكون الاستقطاب: رأسي V أما تصويب الخطأ فهو 3/4 وأخيرا كان الترميز: 27500.

تردد قناة مصر أم الدنيا 2 الجديد 2023 على النايل سات

وبعد المقدمة التي كتابها فريق الحياة واشنطن سوف تتعرفون على التردد وهو التالي: القمر الصناعي: نايل سات ، التردد: 12562v. معدل الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. الجودة : SD ، وفيما يلي على القمر الصناعي عرب سات .

وعلى القمر عرب سات يمكن لكم ضبط تردد قناة مصر أم الدنيا الجديد 2023 وهو التالي: التردد 11595، معدل الترميز: 27500 ، وعن معدل الاستقطاب : عمودي، وعن معامل تصحيح الخطأ : 3/4، والجودة : SD. أما عن خطوات ضبط الإشارة على شاشات التلفاز وبسهولة فهو في الفقرة الحالية.

مسلسلات قناة مصر ام الدنيا الجديدة

وبعد أن تعرفنا على تردد قناة مصر ام الدنيا 2 مباشر HD بدون تقطيع ، سوف نتعرف سويًا على المسلسلات التي تعرضها القناة وتحقق نسبة مشاهدات عالية ، أولا: الحفرة. ثانيا :ملكة جانسي. ثالثا: مسلسل قيامة عثمان الذي يجسد تاريخ الدولة العثمانية . كما ونواصل معكم في تقديم المسلسلات ، رابعًا: الملحمة وبداية دولة باتوغا. خامسًا: السلطان ألب أرسلان. سادسًا: الفاروق عمر بن الخطاب.

وبالإضافة إلى ذلك ، تعرض قناة مصر ام الدنيا هذه المسلسلات سابعًا: بربروسا. ثامنًا: الحب لا يفهم الكلام. تاسعًا: وادي الذئاب الجزء الثامن.

ضبط تردد قناة مصر أم الدنيا

قناة مصر ام الدنيا مباشر

أولا: نالت قناة مصر ام الدنيا على شهرة واسعة ، بسبب اهتمامها في عرض أكثر المسلسلات الدرامية لمحبي الدراما والسينما والبالغ عددهم بالملايين كما أن القناة استطاعت ان تجذبهم بها.

ثانيا: وما يميز القناة ، أن بثها الذي يصل إلى جميع محافظات جمهورية مصر العربية والدول المجاورة يصل بشكل مجاني ولا يحتاج إلى أن يدفع المشاهدين اشتراك مادي على خدمة البث .

ثالثا: وفي ظل التطور التكنولوجي الكبير وظهور منصات التواصل الاجتماعي بمختلف الأنواع فقد لجات قناة مصر ام الدنيا إلى تخصيص حسابات على تلك المنصات من أجل الوصول إلى الجمهور بكل سهولة .

جدول مسلسلات قناة مصر ام الدنيا 2023

وضمن المعلومات التي نقدمها في مقالاتنا وضعنا لكم جدول مسلسلات قناة مصر ام الدنيا 2023 وهي التالي:

أولا: يوم الاحد رجل العصا الساعة 9 مساء والاعادة الاثنين 5 صباحا .

ثانيا: يوميا الساعة 12.30 ظهرًا مسلسل العائدون ما عدا الجمعة.

ثالثا: يوميا الساعة 12 مساءً مسلسل رامو.

رابعا: يوميا الساعة 2.30 صباحًا مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم.

خامسا: يوميا الساعة 9 صباحًا مسلسل قيامة أرطغرل.

سادسا: يوميا الساعة 3 مساءً مسلسل توبه والاعادة ٥ صباحًا ما عدا الاثنين و الاربعاء والجمعة.

سابعا: يوميا الساعة 6 مساءً مسلسل المداح والاعادة 6.00 صباحًا ما عدا الاثنين و الاربعاء والجمعة.

ثامنا: يوميًا الساعة التاسعة مساءً مسلسل المؤسس عثمان ما عدا الاحد و الثلاثاء و الخميس .

خطوات ضبط تردد قناة مصر ام الدنيا على الرسيفر

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة ابرز خطوات ضبط تردد قناة مصر ام الدنيا من أجل مشاهداتها على شاشات التلفاز وهي على النحو التالي إذ يترتب على الشخص الحريص على ضبط تردد قناة مصر ام الدنيا هو أن يقوم في أولى الخطوات بالدخول إلى الاعدادات ثم يختار البحث اليدوي.

ونكمل لكم الان ضبط تردد قناة مصر ام الدنيا 2 ، وبعد الانتهاء عن الخطوات السابقة قم بكتابة تردد القناة وبعدها قم بالضغط على بحث وبالتالي سيتم نزول القناة على الجهاز.

وفي نهاية المقالة التي شرح فيها فريق فلسطين اليوم الاخباري طريقة خطوات ضبط تردد قناة مصر ام الدنيا 2 الجديد 2023 مباشر HD على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت على اعجابكم .