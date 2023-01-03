فوائد وأهمية فيتامين "د"

يعتبر فيتامين "د" من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم وعند نقصه يؤدي إلى مشاكل كثيرة من الأمراض والمشاكل الصحية، ومن فوائده فهو يحمي الجسم من سرطان الثدي، يقوي العظام ويحمي الجسم من الأمراض القلبية وتصلب الشرايين.

فوائد فيتامين "د"

يساعد على تقوية المناعة

يساعد على الحماية من أمراض ضغط الدم، والإصابة بالسكتات الدماغية.

يساعد على الحماية من سرطان البروستاتا والقولون.

يساعد على زيادة من امتصاص الكالسيوم بالجسم ويقي من هشاشة العظام.

اعراض نقص فيتامين "د"

الإصابة بالأمراض مثل الالتهاب الرئوي

آلام في الظهر والعظام

الشعور بالتعب والإرهاق

تساقط الشعر

الشعور بالصداع

عدم انتظام الدورة الشهرية

ضعف الإنتصاب

فوائد فيتامين "د" لشعر صحي وقوي

مضاعفات نقص فيتامين "د"

هشاشة عظام

زهايمر

التهاب في الأمعاء

أمراض القلب

مشاكل نفسية وعصبية

أسباب نقص فيتامين "د"

عدم التعرض لأشعة الشمس بالقدر المطلوب

السمنة المفرطة

أصحاب البشرة الداكنة

إذا كنت مصاب بالكلى والكبد

الدخان

إذا كنت مصاب بمشاكل هضمية

إذا كنت تتناول الأدوية المستخدمة لخفض الكولسترول

مصادر فيتامين "د"

أشعة الشمس

البيض

السمك : السردين، السالمون

البرتقال

الزبدة

الحليب

الأجبان