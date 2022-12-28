سبب اعتقال الشيخ ياسر القرشي صاحب مقولة اتجوزوا بسرعة.. من هو الشيخ ياسر القرشي، انتشر خير اعتقال الشيخ ياسر القرشي صاحب مقولة اتجوزوا بسرعة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ الناس في التساؤل لماذا أقدمت قوات الأمن المصرية على اعتقال الشيخ القرشي، حيث أصدرت وزارة العدل المصرية تصريحا يفيد بأنه لا يعمل مأذونا شرعياً، وإنما يباشر أعمال المأذونية بشكل شخصي، وبالتوثيق دون سند رسمي، ولهذا أقدمت قوات الأمن على اعتقاله، وفق ما صدر عن وزارة العدل في جمهورية مصر العربية.

من هو الشيخ ياسر القرشي ويكيبيديا

وبدأ الناس لاسيما رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن، سبب اعتقال الشيخ ياسر القرشي صاحب مقولة اتجوزوا بسرعة.. من هو الشيخ ياسر القرشي، لأنهم يهتمون بالاطلاع على تفاصيل هذه الأخبار لاسيما بعد تصريح وزارة العدل المصرية، بأن لا يعمل مأذوناً لديها، وإنما يعمل مأذون بدون سند رسمي، وسيرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو الشيخ ياسر القرشي ويكيبيديا، حيث نشأ في أسرة تعرف ملتزمة وتقدر العلم وأهله، وأول عمل له كان في إمامة المصلين، ويقرأ القرآن ويقول إن القرآن بالنسبة له كالماء، حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية عام 2002 من القاهرة، كما إنه حاصل على عالية القراءات من معهد الشيخ عبد الحليم محود شيخ الأزهر السابق (رحمه الله) بالشرقية، وحاصل على إجازة برواية حفص عن عاصم من الشيخ شحاته محمد علي (مدير عام بمنطقة الشرقية الأزهرية)، وقرأ على شيوخ أكابر منهم فضيلة الشيخ رزق خليل حبة شيخ عموم المقارئ المصرية السابق (رحمه الله تعالى)، وقرأ على فضيلة الدكتور أحمد عيسى المعصراوي ختمة مرتلة وأخرى مجودة وصرح له بطبعهما وتداولهما، وقرأ على فضيلة الشيخ عبد الله الطاهر بالشرقية.

سبب القبض على الشيخ ياسر القرشي وتفاصيل اعتقال ياسر القرشي

وبدأ الحديث يزيد عن، سبب القبض على الشيخ ياسر القرشي وتفاصيل اعتقال ياسر القرشي، حيث قالت وزارة العدل المصرية إن سبب القبض عليه أنه يعمل مأذوناً شرعياً دون الحصول على سند رسمي، وفق ما صرحت له، كما صرحت بأن سبب آخر لاعتقاله، وهو دعوة المواطنين في مصر للزواج بسرعة" اتجوزوا بسرعة" قبل صدور قانون الأسرة الجديد، حيث بعد مقولته أصدرت محكمة "أسرة عابدين" أمراً بإيقاف المأذون ياسر القرشي عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

القبض علي الشيخ ياسر القرشي...

صاحب مقولة اتجوزو بسرعه. واللي حاجز يجي دلوقتي... تسمي دولة ايه دي🤬 — mohyesalah (@mohyesalah2) December 28, 2022

إسمه الشيخ ياسر القرشي

هيعجبكم صوته أوي 😍❤ — نُوْرهَانْ (@nourhan2085) July 8, 2017

ما سبب اعتقال ياسر القرشي

مقولته الشهيرة" اتجوزوا بسرعة"، كانت سبباً في القاء القبض عليه من قبل قوات الأمن في جمهورية مصر العربية، لأن دعا إلى الاقبال على الزواج بسرعة كبيرة، ما سبب اعتقال ياسر القرشي، قبل أن تصدر السلطات المختصة قانون الأسرة الجديد في الأراضي المصرية، وهو ما دعا المحكمة إلى إصدار أمر اعتقاله للتحقيق معه، وإلى هنا نكون قد نشرنا لكم تفاصيل اعتقال الشيخ ياسر القرشي، سبب اعتقال الشيخ ياسر القرشي صاحب مقولة اتجوزوا بسرعة.. من هو الشيخ ياسر القرشي.