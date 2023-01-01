صور .. ما قصة طيف بن عرعر المصابة بمرض خطير .. طبيعة مرض طيف بن عرعر

ما قصة مرض طيف بن عرعر في السعودية ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن قصة مرض طيف بن عرعر الذي وصلت إلى قائمة التريند على تويتر وغيره لذلك حرصنا كل الحرص وبشكل جيد على وضع التفاصيل الكاملة حول هذا الموضوع الذي يغرد عليه أكثر من ألفين تغريدة وسط مناشدات من أهل الخير والجهات المعنية والرسمية في تقديم المساعدة الطبية من أجل انقاذ حياتها قبل فوات الأوان ويترتب على الجميع بعد هذه المقدمة في المواصلة بالمتابعة الكاملة حتى النهاية ونذكر الجميع إلا اننا نرصد يوميا كافة المواضيع ذات الاهتمامات والقضايا المتنوعة في مقالات عدة كما هو الحال ويترتب عليكم المتابعة وهو التالي:

قصة مرض طيف بن عرعر

وعن الإجابة التي تجيب عن تفاصيل قصة مرض طيف بن عرعر بالسعودية وهي على النحو التالي: حيث تعاني الطفلة طيف مبارك عمري البالغة من العمر اثنين وعشرون عاما من مرض فشل كلوي في الكليتين منذ عشرة أعوام وهي تخضع للغسيل الكلوي ثلاثة مرات بالأسبوع الواحد ، وتبلغ تكلفة علاجه مكلف 300 الف .

ونواصل معكم في قصة ومرض طيف بن عرعر إذ قالت هذه الفتاة السعودية المريضة : قد ارهقني التعب ارجو منكم المساعدة لوجه الله في ان احد متبرع أو يتكفل احد بعلاجي لعل وعسى ان تفرج علي .

عبد الرحمن العواد علق : "اللهم اشفيها شفاء عاجل سريعاً لا يغادره سقماً وارفع عنها الضر لا يرفع الضر سواك وازرع العافية في بدنها انك على كل شيء قدير ". أما سعيد :" الله يلبسها بالصحة والعافية لا هنتم رتويت لتغريدتها لعلها توصل لأهل الخير ".

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هاشتاق طيف بن عرعر

عطالله الفرحان علق قصة مرض طيف بن عرعر : حالة إنسانية وتحتاج إلى وقفة المحسنين بنت في مقتبل العمر وتنتظر فزعتكم اسأل الله أن لا يحرمكم اجرها وان يجعلها في موازين حسناتكم ".

صلاح البناقي : "بإذن الله تعالى يكتمل المبلغ هذه الليلة وتكتمل الفرحة التي طالما انتظرتها #طيف لإنهاء معاناتها .. اللهم سخر لها اهل الخير والجود والإحسان ".

كُن على يقين أن ما تتصدق به هو ما يبقى لك مُدخرا عند الله .. ولن يُنقص من مالك شيئا ..#طيف_بنت_عرعر

قال رسول الله ﷺ ( ما نقص مالٌ من صدقة )

تبرع الآن: 👇https://t.co/uqDhNqIgwY pic.twitter.com/YPCmbSlI88 — فهد الشحم | Fahad (@Fahad201291) December 31, 2022

بدوان علق قصة مرض طيف بن عرعر : اللهم أنت الشافي المعافي يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين شفاء تاما لا يغادر سقما اللهم امين يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم ".

من هي طيف بن عرعر

ما هو مرض طيف بن عرعر

ولقد وضعت طفيف بن عرعر رقم جوالها من اجل التواصل معها وهي 0549817776 و 0557851472 ، وسوف ننقل لكم في بعض من المناشدات والتضامن من قبل النشطاء من اجل مساعدة هذه الفتاة المريضة ونشير إلى ان التبرع يكون في منصة احسان وهي على النحو التالي:

تعريف الفشل الكلوي

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تفاصيل قصة مرض طيف بن عرعر في السعودية وضعنا لكم تعريف طبي عن المرض التي تعاني منه وهو الفشل الكلوي حيث يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم.

وفي التعريف الطبي فإن الفشل الكلوي يكون عندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة مما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.